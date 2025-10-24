Microsoft, bu ayarı kapatmadığınız sürece sizi gizlice takip ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Microsoft’un oyunculara yardımcı olması için tasarladığı "Gaming Copilot" adlı yeni yapay zekâ asistanı, Windows 11'de varsayılan olarak açık geliyor.

Bu durum, oyuncuların bilgisi olmadan oyun aktivitelerinin izlenmesi anlamına geliyor.

MICROSOFT VERİLERİ YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ İÇİN KULLANIYOR

Sistem, kullanıcılar tarafından manuel olarak kapatılmadığı sürece, oyun oynama alışkanlıklarını ve ekran görüntülerini topluyor.

Microsoft'un bu verileri kendi yapay zekâ modellerini eğitmek için kullandığı belirtiliyor.

GİZLİLİK AYARI NASIL KAPATILIR

Kullanıcılar, bu veri toplama özelliğini "Game Bar > Gaming Copilot > Ayarlar > Gizlilik" sekmesinden kapatabilirler.

Sesli sohbet kaydı varsayılan olarak kapalı olsa da sistemin kişiselleştirme verilerini de izlediği ifade ediliyor.

OYUNCULARIN MICROSOFT'A GÜVENİ SARSILDI

Son dönemde yaşanan Xbox fiyat artışları ve Game Pass zamları nedeniyle Microsoft'a zaten tepkili olan oyuncular, bu yeni durumla sarsıldı.

Kullanıcılar, yapay zekâ eğitimi için "kobay" olarak kullanılmalarını "özel hayatın ihlali" olarak değerlendiriyor.