Microsoft, Windows güncellemelerinin SSD'lerin çökmesine neden olduğu iddiasını reddetti

Son haftalarda sosyal medyada yayılan ve bazı Windows 11 güncellemelerinin SSD arızalarına neden olduğu yönündeki iddialar, hem Microsoft hem de Phison tarafından yalanlandı.

Her iki şirket de yaptıkları ayrı ayrı soruşturmalar sonucunda, güncellemeler ile raporlanan donanım arızaları arasında bir bağlantı kurulamadığını belirtti.

KAPSAMLI TESTLER YAPILDI

SSD denetleyicileri üreten Phison, iddialar üzerine 4 bin 500 saatten fazla süren 2 bin 200'den fazla test döngüsü gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirket, bu testler sonucunda bildirilen sorunu yeniden oluşturamadığını ve hiçbir iş ortağından veya müşteriden bu yönde bir şikayet almadığını duyurdu.

MICROSOFT: "BAĞLANTI BULUNAMADI"

Phison'ın açıklamasından birkaç gün sonra Microsoft da kendi bulgularını yayınladı.

Şirket, Ağustos 2025 Windows güncellemesi ile sosyal medyada bildirilen sabit disk arızaları arasında bir bağlantı bulamadığını kesin bir dille ifade etti.

Raporların sınırlı sayıda kullanıcıdan gelmesi, sorunun Windows güncellemesi kaynaklı yaygın bir problemden ziyade, bozuk bir sürücü grubuyla ilgili yerel bir sorun olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Bu açıklamalarla birlikte, kullanıcıların endişelenmesine gerek olmadığı ortaya çıktı.