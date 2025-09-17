Microsoft’tan İngiltere’ye 30 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde yapacağı ziyaret öncesinde bir blog yazısı yayımladı.

3 YIL İÇİN 30 MİLYAR DOLAR

Smith’in kaleme aldığı yazıda, Microsoft’un 2025 ile 2028 yılları arasında İngiltere’de yapay zeka altyapısı ve mevcut operasyonları için toplam 30 milyar dolarlık yatırım yapacağı duyuruldu. Bu rakamın, bugüne kadar İngiltere’ye yapılan en büyük finansal taahhüt olduğuna dikkat çekildi.

BULUT VE YAPAY ZEKA ALTYAPISINA 15 MİLYAR DOLAR

Yatırımın önemli bir kısmının, ülkenin bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek amacıyla 15 milyar dolarlık sermaye harcaması olarak kullanılacağı vurgulandı.

23 BİN GPU'LU SÜPER BİLGİSAYAR

Yazıda, Nscale şirketi ile yapılacak iş birliği sayesinde 23 binden fazla gelişmiş grafik işlem birimini barındıracak, İngiltere’nin en büyük süper bilgisayarının kurulacağı ifade edildi.

Microsoft’un yatırım planının bir diğer bölümünün ise artan yapay zeka talebine yanıt vermek için veri merkezlerinin kapasitesini genişletmeye ayrılacağı kaydedildi. Yatırımın kalan kısmı ise şirketin İngiltere genelindeki mevcut operasyonlarını destekleyecek.