Microsoft'tan İsrail'e kısıtlama

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Gazze ve Batı Şeria’da sivillerin gözetiminde bulut hizmetlerinin kullanıldığına dair bulgular üzerine İsrail Savunma Bakanlığına sağladığı bazı hizmetleri sonlandırdı.

Microsoft Başkan Yardımcısı Brad Smith, çalışanlara gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Microsoft’un İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir birime sağladığı bir dizi hizmeti durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını size bildirmek isterim.”

GUARDIAN HABERİNİN ARDINDAN İNCELEME

Smith, 6 Ağustos’ta The Guardian’da yayımlanan haberi hatırlatarak, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) sivillere yönelik kitlesel gözetim için telefon verilerini Microsoft’un bulut platformu Azure üzerinde depoladığı iddialarının ardından inceleme başlattıklarını belirtti.

Devam eden incelemede, bu iddiaları destekleyen bulgulara ulaştıklarını söyleyen Smith, şunları aktardı:

“Elde edilen kanıtlar, İsrail Savunma Bakanlığının Hollanda’daki Azure depolama kapasitesini ve yapay zeka hizmetlerini kullandığına işaret ediyor.”

BULUT VE YAPAY ZEKA HİZMELERİ DURDURULDU

Smith, söz konusu kanıtlar üzerine Microsoft’un bazı bulut depolama ve yapay zekâ hizmetlerini kapsayan abonelikleri durdurma kararı aldığını ve bu durumu İsrail Savunma Bakanlığına bildirdiklerini açıkladı.

"GÖZETİM İÇİN TEKNOLOJİ SUNMUYORUZ"

Brad Smith, kararın Microsoft’un İsrail ve Orta Doğu’daki diğer ülkelerle yürüttüğü siber güvenlik çalışmalarını etkilemeyeceğini belirtti.

Sivillerin kitlesel gözetimine imkân tanıyacak teknolojiler sunmadıklarını vurgulayan Smith, şu ifadeleri kullandı:

Microsoft’un standart hizmet şartları, teknolojilerimizin kitlesel gözetim amacıyla kullanılmasına izin vermez. Biz müşterilerimizin gizlilik haklarına saygı duyuyor ve bunları koruyoruz.

"BİZ BİR ŞİRKETİZ"

Microsoft’un bir hükümet veya devlet olmadığını hatırlatan Smith, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz bir şirketiz. Her şirket gibi müşterilerimize hangi ürün ve hizmetleri sunacağımıza biz karar veririz.”