Microsoft'un yapay zekası Copilot, Samsung TV'lere geldi

Microsoft'un yapay zekâ asistanı Copilot, Samsung'un 2025 model TV ve akıllı monitör serisine resmi olarak entegre edildi.

Bu entegrasyon, iki teknoloji devi arasında duyurulan bir ortaklığın parçası olarak, televizyon izleme deneyimini daha akıllı hale getirmeyi amaçlıyor.

COPILOT İLE NELER YAPILABİLİR

Kullanıcılar, sesli komut veya uzaktan kumanda aracılığıyla Copilot'u çağırarak film önerileri alabilir, spoiler içermeyen bölüm özetleri isteyebilir ve diğer genel bilgi taleplerine yanıt bulabilir.

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için uygulamaya giriş yaparak Copilot'un geçmiş konuşmaları ve tercihleri hatırlaması da sağlanabiliyor.

DESTEKLENEN CİHAZLAR VE GELECEK PLANLARI

Microsoft Copilot özelliği, aralarında Neo QLED, OLED ve The Frame Pro'nun da bulunduğu 2025 model Samsung televizyonlarda ve M7, M8 ve M9 akıllı monitörlerde kullanılabiliyor.

Microsoft, gelecekte Copilot'un LG TV'lere de gelmesi için planlar yaptığını duyurdu.