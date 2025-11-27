MIT araştırması: Yapay zeka ABD'deki çalışanların yüzde 12’sinin işini yapabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka ile teknolojinin geleceği tahmin etmesi zor bir noktaya ulaştı.

Bu durum birçok insan için endişe verici hale geldi.

En çok konuşulan konulardan biri de yapay zekanın insanların işlerini ellerinden alma ihtimali.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) yakın zamanda yayınladığı bir araştırma insanların endişelenmekte haklı olabileceğini gösteriyor.

13 BİNDEN FAZLA YAZILIM İLE TEST YAPILDI

Araştırmacılar “Buzdağı Endeksi” isimli bir ölçüt ile işlerin otomasyona açık olup olmadığını ölçerek; yapay zekanın çoktan teknoloji, finans, sağlık ve profesyonel hizmet alanlarındaki birçok görevi başaracak zihinsel ve teknik kapasiteye sahip olduğu sonucuna vardı.

Araştırmada 13 binden fazla yapay zeka yazılımı, işçilerin beceri ve sorumluluklarıyla karşılaştırıldı.

1000 MESLEKTE 150 MİLYON İŞÇİ İÇİN POTANSİYEL

Yaklaşık 1000 meslekte 150 milyondan fazla işçinin görevleri, yapay zekanın yetenekleri ile kesişiyor.

Araştırmada yapay zekanın göze çarpmayan yeteneklerinin ele alınması CBS News'teki haberde yankı buldu.

Kod yazmak gibi bariz becerilerinin yanında, yapay zekanın finans şirketlerine belge işleme ve analitik yardım hizmeti verdiği, sağlık sektöründe karar alımında rol oynadığı, teknolojide kalite kontrolü ve otomasyon gibi birçok farklı şekilde yarar ürettiği raporlandı.

Yapay zekanın günde milyarlarca satır kod yazabilmesi sayesinde birçok firma başlangıç seviyesi yazılımcılar yerine yapay zeka ile çalışmaya çoktan başladı.

Yapay zeka teknolojisi bazı durumlarda işi tamamen devralırken, bazı durumlarda ise işe entegre edilerek katkı sağlıyor.