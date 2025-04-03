Motorola Edge 60 Fusion tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Motorola, merakla beklenen Edge 60 serisinin ilk üyesi olan Motorola Edge 60 Fusion'ı resmi olarak tanıttı. Bu yeni akıllı telefon, sahip olduğu yapay zeka özellikleri ve çarpıcı ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

MOTOROLA EDGE 60 FUSION ÖZELLİKLERİ

Motorola Edge 60 Fusion, 6,67 inçlik dörtlü kavisli P-OLED ekranıyla ön plana çıkıyor. Pantone onaylı renklere sahip olan bu ekran, doğal ve doğru renkler sunmayı vadediyor.

Kavisler, çerçeveye ve arka panele doğru yumuşak bir geçiş sağlıyor ve cihazın tasarımına zarif bir hava katıyor.

Motorola Edge 60 Fusion, yalnızca tasarımı ve ekranıyla değil, dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. IP68/IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, 1,5 metre derinliğe kadar tatlı suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor.

Motorola Edge 60 Fusion, performans konusunda da iddialı. Bölgeye bağlı olarak Dimensity 7300 veya 7400 yonga setiyle gelen telefon, her iki sürümde de benzer bir performans sunuyor.

8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Motorola Edge 60 Fusion'ın kamera sistemi, fotoğraf ve video çekimi konusunda iddialı. Birincil arka kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP Sony Lytia 700C sensöre sahip.

Yapay zeka destekli Fotoğraf Geliştirme Motoru, sahneye göre ayarları otomatik olarak yapıyor. Aksiyon çekimleri için sabitlemeyi optimize ediyor ve gerektiğinde en uygun enstantane hızını ayarlıyor.

13 MP ultra geniş kamera aynı zamanda makro çekimler için de kullanılabiliyor ve 3 cm'ye kadar yakın çekimler yapabiliyor.

32 MP ön kamera, 4K video kaydını destekliyor ve daha iyi düşük ışık performansı için dörtlü piksel birleştirmeyi kullanıyor.

Telefonun pil kapasitesi bölgeye göre değişiyor. Bazı modellerde 5.200mAh pil bulunurken, bazılarında 5.500mAh versiyonu bulunuyor. Her iki seçenek de önceki Edge 50 Fusion'ın 5.000mAh pilinden daha yüksek kapasite sunuyor.

68W TurboPower hızlı şarj özelliği sayesinde telefon, kısa sürede şarj edilebiliyor. Motorola, 8-9 dakikalık şarjın bir gün boyunca yetecek kadar güç sağladığını iddia ediyor.

MOTOROLA EDGE 60 FUSION FİYATI

Motorola Edge 60 Fusion, farklı bölgelerde satışa sunulmaya başlandı. Almanya ve İspanya'da 12 GB RAM + 256 GB depolama modelinin fiyatı 330 euro civarında.