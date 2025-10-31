Motorola, Türkiye pazarına geri dönüyor: Resmi görüşmeler başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır Türkiye pazarında resmi olarak yer almayan Motorola, yeniden Türk kullanıcılarıyla buluşabilir.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji distribütörlerinden İndeks Bilgisayar, 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bu gelişmeyi resmen bildirdi.

MOTOROLA TÜRKİYE İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

KAP’a yapılan açıklamada, İndeks Bilgisayar ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola marka cep telefonları ve aksesuarlarının distribütörlüğü için görüşmelerin başlatıldığı belirtildi.

Marka, Türkiye pazarındaki resmi faaliyetlerini 2015-2016 yıllarında büyük ölçüde sonlandırmıştı.

LENOVO'DAN DOĞRULAMA GELDİ

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü Emre Hantaloğlu da BTDünyası’na gelişmeyi doğrulayarak, "Söylediğim gerçekleşmiş oluyor." dedi. Bu anlaşma ile Motorola Türkiye pazarına resmen geri dönmüş olacak.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, markanın global pazarda dikkat çeken Razr serisi katlanabilir telefonları ve Edge serisi amiral gemisi modellerinin de Türkiye'de satılması bekleniyor.