NASA, gelecekte Ay'da Wi-Fi ağı kurmak istiyor

Uzay ajansı NASA, Ay'da kurulacak iletişim altyapısı için önemli bir adım attı.

Ajans, Artemis programını ve Ticari Ay Yük Hizmetleri (CLPS) girişimlerini desteklemek üzere yeni nesil bir "Ay Wi-Fi Erişim Noktası" (LWIFI-AP) geliştirmesi için Solstar Space şirketine 150 bin dolarlık bir sözleşme verdi.

AMAÇ AY'DA KESİNTİSİZ İLETİŞİM SAĞLAMAK

NASA'nın bu projedeki amacı, Ay keşfi hız kazanırken yaklaşan görevler için kritik bir iletişim altyapısı oluşturmak.

Solstar'ın geliştireceği sistem, astronotlar, robotik sistemler, ay araçları ve Ay yörüngesindeki varlıklar arasında güçlü bir iletişim sağlayacak.

Bu "Ay Wi-Fi" sistemi, gerçek zamanlı görev verisi akışını, navigasyonu ve bilimsel iş birliğini destekleyecek şekilde tasarlanacak.

Solstar CEO'su Brian Barnett, "Ay ekonomisi için Wi-Fi omurgasının geliştirilmesinde öncü olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Günümüzde, NASA'nın Ay görevlerinin teknik gereksinimlerini karşılayan ticari bir kablosuz iletişim çözümü bulunmuyor.

Solstar'ın geliştireceği donanım, radyasyon toleransı, aşırı sıcaklıklara dayanıklılık ve düşük güç tüketimi gibi zorlu ay koşullarında çalışacak şekilde tasarlanacak. Bu proje, gelecekte uçuşa hazır bir sistemin temelini oluşturacak.