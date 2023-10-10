NASA'nın keşif aracı Perseverance, Mars'taki gün batımını görüntüledi NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, kızıl gezegenin ufkunda nadir görülen ilginç bir "mavi gün batımı" yakaladı.

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve 18 Şubat 2021 gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, yaptığı keşiflerle zaman zaman şaşırtıyor.

Gün batımını görüntüledi

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, kızıl gezegenin ufkunda nadir görülen ilginç bir "mavi gün batımı" yakaladı. Bu görüntü, yabancı bir gün batımının ardındaki fizik kurallarına daha fazla ışık tutuyor.

Keşif aracı, Mars'taki 933. gününde, gezegenin göğü kararmaya başlarken navigasyon kamerasıyla aşağıdaki fotoğrafı çekti.

Perseverance'ın çektiği görüntü, Güneş'in batarken Mars ufkunda ilginç, soğuk mavimsi bir yeşil renkte parladığını gösteriyor.

Dünya'da, Güneş'ten gelen farklı dalga boylarındaki ışık atmosfere girdiğinde oksijen, azot, karbondioksit ve su buharı gibi gazların yanı sıra diğer partikül maddeler de dahil küçük parçacıklar tarafından yayılır.

Gezegenin bir tarafının Güneş'e daha yakın olduğu gün ortasında, daha kısa dalgalarla hareket eden mavi ışık geniş bir alana yayılarak gökyüzünün mavi görünmesine neden olur.

Öte yandan gün doğumu ve günbatımı sırasında Güneş ışığı atmosferde daha fazla mesafe kateder.

Güneş'ten gelen ışık Dünya'da oksijen, azot ve karbondioksitle etkileşime girerken Mars'ta büyük boyuttaki, demir açısından zengin toz parçacıklarıyla etkileşime girer.

Bu toz gün boyunca daha düşük frekanslı kırmızı ışığı dağıtarak Mars'taki gökyüzüne kendine özgü kırmızı rengini verir.

Işığın daha uzun bir mesafe kat etmesi gerektiği gün batımında ise, kırmızı ışık dağılarak gökyüzünü soğuk mavi bir renge boyar.