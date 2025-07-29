NASA'ya şok: 4 bin çalışan işten çıkmak için başvurdu

ABD'nin uzay ajansı NASA, tarihinin en büyük beyin göçlerinden biriyle karşı karşıya.

Trump yönetiminin başlattığı "ertelenmiş istifa" programı kapsamında, ajansın yaklaşık 4 bin çalışanı kurumdan ayrılmak için başvuru yaptı.

İSTİFA PROGRAMI NEDİR

Bu program, çalışanların istifa etmelerine rağmen bir süre daha maaş ve sosyal haklarını almaya devam etmelerine olanak tanıyan bir tür erken emeklilik paketi.

İkinci turu cuma günü sona eren başvurularla birlikte, NASA'nın toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 20'si ayrılma talebinde bulunmuş oldu.

BÜTÇE KESİNTİLERİ ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Bu kitlesel ayrılığın, NASA'nın aynı zamanda önerilen ciddi bütçe kesintileriyle boğuştuğu bir döneme denk gelmesi endişeleri artırıyor.

Mevcut ve eski çalışanlar, bu kesintilerin ajansın ana görevini, insan güvenliğini ve ulusal güvenliği tehlikeye attığı konusunda uyarılarda bulunuyor.