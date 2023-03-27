NVIDIA GeForce Now, Türkiye'deki kullanıcılara oynama sınırı getirdi GAME+, NVIDIA GeForce Now abonelerine artık aylık oynama sınırı uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, daha sonra ise Android ve iOS platformlarına gelmişti.

GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Oynama sınırı geldi

Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki fiyatlara zam yapan GeForce Now Türkiye (GAME+), şimdi de oyunculara aylık oynama sınırı getirdiğini açıkladı.

GAME+ tarafından NVIDIA GeForce Now abonelerine gönderilen e-postada, 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık Premium paketlerinde aylık oynama süresinin 200 saat ile sınırlandırılacağı belirtildi.

28 Mart’tan itibaren devreye alınacak yeni kararla birlikte, kullanıcılar günde ortalama 6 buçuk saat oyun oynayabilecek.

Yapılan açıklamada, son dönemlerde bazı kullanıcıların hesaplarını amacı dışında kullandıkları ve bu durumun oyun deneyimini ve servis kapasitesini etkilediği, kararın bu nedenle alındığı bilgisi verildi.