NVIDIA'nın kişisel yapay zeka süper bilgisayarı satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Çip devi NVIDIA, 15 Ekim'de (bugün) "DGX Spark" adını verdiği "kişisel yapay zeka süper bilgisayarı"nı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu devrim niteliğindeki cihaz, karmaşık yapay zeka modellerini çalıştırabilecek kadar güçlü ancak bir masaüstüne sığacak kadar da kompakt bir yapıda.

BİR PETAFLOP İŞLEM GÜCÜ

Cihaz, NVIDIA'nın GB10 Grace Blackwell Superchip işlemcisi, 128 GB birleşik bellek ve 4 TB'a kadar NVMe SSD depolama alanıyla birlikte geliyor.

Bir petaflop, yani saniyede bir katrilyon hesaplama yapabilen DGX Spark, 200 milyar parametreye kadar olan yapay zeka modellerini işleyebiliyor.

DGX-SPARK FİYATI

Şirket, cihazın fiyatını başlangıçta 3 bin dolar olarak duyurmuştu, ancak şimdi resmi olarak 3 bin 999 dolara satışa sunuyor.

AMAÇ: YAPAY ZEKAYI DEMOKRATİKLEŞTİRMEK

NVIDIA, DGX Spark'ın özellikle araştırmacılar, veri bilimcileri ve öğrenciler için gelişmiş yapay zeka yeteneklerine erişimi demokratikleştireceğini umuyor.

NVIDIA ayrıca, bu yenilikçi teknolojiye olan pazarı genişletmek amacıyla üçüncü taraf üreticilerin de kendi DGX Spark sürümlerini geliştirmelerine olanak sağladı.

Acer, ASUS, Dell, HP ve Lenovo gibi markalar, bu makinenin özelleştirilmiş sürümlerini piyasaya sürecek.