Obama'yı geçti! Elon Musk, Twitter'ın en çok takip edilen ismi oldu Twitter'ın sahibi Elon Musk, ABD eski başkanı Barrack Obama'yı geçerek platformun en çok takip edilen ismi olmayı başardı.

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Dünyanın en popüler sosyal medya şirketlerinden Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan milyarder iş insanı Elon Musk, yeni bir rekora daha imza attı.

Twitter'da en çok takipçiye sahip olan ABD eski başkanı Barrack Obama'yı geride bırakan Musk, en çok takip edilen isim haline geldi.

Sürekli paylaşımlar yapan ve günde ortalama 100 bin takipçi kazanan Elon Musk'ın, nadiren paylaşım yapan Obama'yı geçmesi zaten bekleniyordu.

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Güncel takipçi sayıları

Haberi yayınladığımız an itibarıyla, Elon Musk'ın 133 milyon 91 bin 352 takipçisi bulunuyor. İkinci sıraya gerileyen Obama'nın takipçi sayısı ise 133 milyon 42 bin 687.

Listede 3. sırada 113 milyonu aşkın takipçisi olan Justin Bieber yer alıyor. Ardından Katy Perry, Rihanna ve Cristiano Ronaldo geliyor.

Bu 4 ismin de takipçi sayısı 100 milyonun üzerinde.