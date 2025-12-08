Öğrencilere ÖTV'siz telefon müjdesi: Modeller ve fiyatlar değişti...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akıllı telefon alacak olan öğrencilere müjde...

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı.

MHP tarafından meclise taşınan düzenlemeye göre; mevcut 9.500 TL sınırı kaldırılarak, fiyatına ve markasına bakılmaksızın tüm telefon, tablet ve bilgisayarlarda ÖTV muafiyeti hedefleniyor.

Mevcut uygulamada öğrenciler, yalnızca satış fiyatı 9.500 TL'yi aşmayan yerli üretim cihazlarda vergi indiriminden faydalanabiliyordu. Bu durum, öğrencilerin yüksek performanslı bilgisayar veya popüler akıllı telefon modellerine erişimini kısıtlıyordu.

İsmail Özdemir, sosyal medyadaki paylaşımında meclise sundukları teklifin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Yeni kanun teklifimiz ile üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarını talep ediyoruz."

TEK ŞARTI VAR

Düzenlemenin yasalaşması halinde, marka veya model fark etmeksizin; Apple, Samsung, PlayStation veya Xbox gibi ithal ürünler de vergi muafiyeti kapsamına girecek.

Ancak bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler için kritik bir şart bulunuyor: Satın alınan cihazın en az 2 yıl boyunca kullanılması gerekiyor.

Bu süre zarfında cihazın satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak.

ÖTV'SİZ FİYATLAR

Bazı popüler modellerde ÖTV’siz fiyatlar şu şekilde olacak:

iPhone 17 Pro: ÖTV’li 107.999 TL - ÖTV’siz 71.999 TL

iPhone 17: ÖTV’li 77.999 TL - ÖTV’siz 51.999 TL

iPhone Air: ÖTV’li 97.999 TL - ÖTV’siz 65.332 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra: ÖTV’li 93.499 TL - ÖTV’siz 62.332 TL

Samsung Galaxy S25: ÖTV’li 61.499 TL - ÖTV’siz 40.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold7: ÖTV’li 109.499 TL - ÖTV’siz 72.999 TL