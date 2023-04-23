One UI 6.0 alacak Samsung modelleri ortaya çıktı

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.
Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara dağıtılacak.
Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 betanın üçüncü çeyrekte yayınlanması bekleniyor.
Android 14 alacak Samsung modelleri
Samsung’un yol haritasına göre, bir sonraki büyük One UI sürümünü alacak ilk cihazlar Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra olacak.
Ancak her yıl olduğu gibi Samsung, One UI 6.1 programını tüm Galaxy S, Note ve katlanabilir amiral gemilerini de kapsayacak şekilde genişletecek. Bu yıl tanıtılacak Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 de listeye eklenecek.
İşte Android 14 OneUI 6.0 alması beklenen modeller:
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Plus
Galaxy S23
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Plus
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21 Plus
Galaxy S21
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A53
Galaxy A52 (A52 5G, A52s)
Galaxy A33
Galaxy A23
Galaxy A14
Galaxy A13
Galaxy A04s
Galaxy M53 5G
Galaxy M33 5G
Galaxy M23
Galaxy Tab S8 Ultra
Galaxy Tab S8 Plus
Galaxy Tab S8