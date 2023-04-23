One UI 6.0 alacak Samsung modelleri ortaya çıktı Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi alacak Samsung akıllı telefonları listeledik.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, yıl bitmeden bazı akıllı telefonlara dağıtılacak.

Samsung modelleri için ise Android 14 tabanlı One UI 6.0 betanın üçüncü çeyrekte yayınlanması bekleniyor.

Android 14 alacak Samsung modelleri

Samsung’un yol haritasına göre, bir sonraki büyük One UI sürümünü alacak ilk cihazlar Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra olacak.

Ancak her yıl olduğu gibi Samsung, One UI 6.1 programını tüm Galaxy S, Note ve katlanabilir amiral gemilerini de kapsayacak şekilde genişletecek. Bu yıl tanıtılacak Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 de listeye eklenecek.

İşte Android 14 OneUI 6.0 alması beklenen modeller:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8