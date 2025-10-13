OnePlus 15, dünyanın ilk 165Hz OLED ekranına sahip telefonu olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bu ayın sonlarında Çin’de tanıtacağı yeni amiral gemisi OnePlus 15 modeliyle akıllı telefon ekran teknolojisinde çığır açmaya hazırlanıyor.

Şirket, ekran üretim devi BOE ile yaptığı iş birliği sonucunda, dünyanın ilk 165Hz OLED ekranını bu telefonda sunacak.

ÜÇÜNCÜ NESİL "ORIENTAL DISPLAY"

BOE'nin üçüncü nesil "Oriental Display" teknolojisi olarak adlandırılan yeni nesil panelin, 6,78 inç boyutunda, 1,5K çözünürlükte ve 165Hz yenileme hızında olacağı doğrulandı.

OnePlus başkanı Li Jie Louis, bu ekranı şimdiye kadar geliştirilen en ileri düzey akıllı telefon paneli olarak tanımlıyor.

Ekranın tüm teknik detayları, BOE'nin 14 Ekim'de Shenzhen'de düzenleyeceği lansman etkinliğinde gözler önüne serilecek.

Yeni ekran ayrıca, donanım seviyesinde 1 nit parlaklığa kadar inebilen ilk Android ekranı olma özelliğini taşıyor. Bu sayede karanlık ortamlarda göz yorgunluğunu en aza indirecek.

OnePlus 15'in ekranının, uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını koruyacak şekilde optimize edildiğini gösteren TÜV Rheinland Akıllı Göz Koruması 5.0 Altın sertifikasına sahip olacağı da belirtildi.