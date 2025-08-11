OpenAI geri adım attı: Artık GPT-5 için daha yüksek limitler var

OpenAI, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni yapay zeka modeli GPT-5'in ardından gelen kullanıcı şikayetleri üzerine geri adım attı.
CEO Sam Altman, eleştirilere kayıtsız kalamadıklarını belirterek hem GPT-5'te hem de eski modellere erişim konusunda önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı.
KULLANICILARIN ISRARI SONUÇ VERDİ: GPT-40 GERİ DÖNÜYOR
Birçok kullanıcının, bazı özelliklerini çok sevdiği GPT-4o modelini geri istemesi üzerine OpenAI, bu modeli yeniden kullanıma sunma kararı aldı.
Sam Altman'ın açıklamasına göre GPT-4o, şimdilik sadece aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilecek.
GPT-5 İÇİN İYİLEŞTİRMELER VE YÜKSEK LİMİTLER
GPT-5'in eski modellerden farksız olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Altman, perde arkasında yapılan iyileştirmelerle modelin "daha akıllı" hale geldiğini belirtti.
Ayrıca, Plus kullanıcılarının artık GPT-5'i daha yüksek kullanım limitleriyle deneyimleyebileceğini de ekledi.