OpenAI geri adım attı: Artık GPT-5 için daha yüksek limitler var

OpenAI, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni yapay zeka modeli GPT-5'in ardından gelen kullanıcı şikayetleri üzerine geri adım attı.

CEO Sam Altman, eleştirilere kayıtsız kalamadıklarını belirterek hem GPT-5'te hem de eski modellere erişim konusunda önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı.

KULLANICILARIN ISRARI SONUÇ VERDİ: GPT-40 GERİ DÖNÜYOR

Birçok kullanıcının, bazı özelliklerini çok sevdiği GPT-4o modelini geri istemesi üzerine OpenAI, bu modeli yeniden kullanıma sunma kararı aldı.

Sam Altman'ın açıklamasına göre GPT-4o, şimdilik sadece aylık 20 dolarlık ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilecek.

GPT-5 İÇİN İYİLEŞTİRMELER VE YÜKSEK LİMİTLER

GPT-5'in eski modellerden farksız olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Altman, perde arkasında yapılan iyileştirmelerle modelin "daha akıllı" hale geldiğini belirtti.

Ayrıca, Plus kullanıcılarının artık GPT-5'i daha yüksek kullanım limitleriyle deneyimleyebileceğini de ekledi.