PlayStation Plus abonelerine eylülde verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Sony, her ay olduğu gibi eylül ayında da PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak vereceği oyunları resmi olarak duyurdu.

Essential, Extra ve Deluxe dahil olmak üzere tüm aboneler, toplam değeri 3 bin TL'yi aşan üç yeni oyunu kütüphanelerine ekleyebilecek.

LİSTENİN YILDIZI: PSYCHONAUTS 2

Eylül ayı listesinin en dikkat çeken oyunu, eleştirmenlerden tam not alan platform oyunu Psychonauts 2 oldu.

2.099 TL'lik normal satış fiyatına sahip bu oyun, aboneler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

DİĞER OYUNLAR: STARDEW VALLEY VE VIEWFINDER

Listenin diğer oyunları ise popüler çiftçilik simülasyonu Stardew Valley ve bulmaca oyunu Viewfinder olarak açıklandı.

Bu üç oyun, önümüzdeki haftanın ilk günlerinden itibaren PlayStation Plus aboneleri tarafından indirilebilecek.