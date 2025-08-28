PlayStation'dan müjde: İadeler kolaylaştı

Sony, PlayStation Store üzerinden yapılan alışverişlerde uzun süredir tartışma konusu olan iade sürecini yeniledi.

Artık kullanıcılar, satın aldıkları oyunları çok daha pratik bir şekilde geri iade edebilecek.

Yeni sistemde eklenen “İade Talep Et” seçeneği sayesinde birkaç adımda para iadesi alınabilecek.

Yapılan açıklamaya göre iade işlemleri hem PlayStation App üzerinden hem de web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Mobil uygulamada süreç daha hızlı ilerlerken, web tarafında da “İşlem Geçmişi” menüsünden satın alınan oyun seçilerek talep oluşturmak mümkün olacak.

İADE ŞARTLARI

İade şartları ise değişmedi: Oyunun satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde talep yapılması gerekiyor ve oyun indirilmemiş ya da oynanmamış olmalı.

Ancak satın alınan içerikte teknik bir sorun ya da kusur bulunması halinde bu kurallar esnetilebiliyor.