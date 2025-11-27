POCO Pad M1 Türkiye fiyatı belli oldu: İşte özellikleri

- POCO Pad M1, 12.1 inç 2.5K ekran ve 12000 mAh batarya ile Türkiye'de satışa sunuldu.
- Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 8GB RAM, 256GB/512GB depolama ve 33W hızlı şarj özelliklerine sahip.
- Fiyatları 256GB için 12,999 TL, 512GB için 15,499 TL olarak belirlendi.
POCO, Pad X1 modelinin ardından biraz daha uygun fiyatlı alternatifi olan POCO Pad M1 modelini Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu.
Yeni tablet, performans olarak X1'in bir adım gerisinde kalsa da sunduğu uzun kullanım süresiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER VE EKRAN
Cihazda 12.1 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüğe sahip ve 120Hz tazeleme hızı sunan bir IPS ekran bulunuyor.
600 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen bu ekran, metal kasa tasarımıyla şık bir bütünlük sağlıyor.
Gücünü Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden alan tablette 8GB RAM ve 256GB ile 512GB depolama seçenekleri yer alıyor.
Ayrıca cihazda hem ön hem de arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kameralar mevcut.
12000 MAH BATARYA
POCO Pad M1, 12000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla uzun süreli kullanım vadediyor ve 33W kablolu şarjın yanı sıra 27W ters şarj desteği sunuyor.
Dörtlü hoparlör dizilimi, Hi-Res ses ve Dolby Atmos desteği de tabletin multimedya yeteneklerini güçlendiriyor.
POCO PAD M1 TÜRKİYE FİYATI
Tabletin 256GB versiyonu 12 bin 999 TL, 512GB versiyonu ise 15 bin 499 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.