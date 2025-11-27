POCO Pad M1 Türkiye fiyatı belli oldu: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

POCO, Pad X1 modelinin ardından biraz daha uygun fiyatlı alternatifi olan POCO Pad M1 modelini Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturdu.

Yeni tablet, performans olarak X1'in bir adım gerisinde kalsa da sunduğu uzun kullanım süresiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE EKRAN

Cihazda 12.1 inç büyüklüğünde, 2.5K çözünürlüğe sahip ve 120Hz tazeleme hızı sunan bir IPS ekran bulunuyor.

600 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen bu ekran, metal kasa tasarımıyla şık bir bütünlük sağlıyor.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden alan tablette 8GB RAM ve 256GB ile 512GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Ayrıca cihazda hem ön hem de arka tarafta 8MP çözünürlüğünde kameralar mevcut.

12000 MAH BATARYA

POCO Pad M1, 12000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla uzun süreli kullanım vadediyor ve 33W kablolu şarjın yanı sıra 27W ters şarj desteği sunuyor.

Dörtlü hoparlör dizilimi, Hi-Res ses ve Dolby Atmos desteği de tabletin multimedya yeteneklerini güçlendiriyor.

POCO PAD M1 TÜRKİYE FİYATI

Tabletin 256GB versiyonu 12 bin 999 TL, 512GB versiyonu ise 15 bin 499 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.