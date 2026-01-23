ABD'nin seçim telaşı: Yapay zeka bot sürüleri seçmenleri etkileyebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Berkeley, Harvard ve Oxford gibi üniversitelerden araştırmacıların yanı sıra Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Ressa'nın da aralarında bulunduğu küresel bir konsorsiyum, yapay zeka kaynaklı yeni bir tehlikeye dikkat çekti.

Uzmanlar, sosyal medya ve mesajlaşma kanallarını istila ederek tespit edilmesi zor olan kötü amaçlı yapay zeka sürülerinin demokrasi için yıkıcı bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

SEÇİMLER VE 2028 TEHLİKESİ

Science dergisinde yayınlanan rapora göre, bu teknolojinin, 2028 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine kadar büyük ölçekte kullanıma sunulması bekleniyor.

Otokratik eğilimli liderlerin, bu sürüleri kullanarak halkı iptal edilen seçimleri kabul etmeye veya sonuçları tersine çevirmeye ikna edebileceğinden endişe duyuluyor.

İş birlikçi ve kötü niyetli ajanlardan oluşan bu sürüler, otonom bir şekilde koordinasyon sağlayarak topluluklara sızabiliyor ve verimli bir şekilde fikir birliği oluşturabiliyor.

İnsan sosyal dinamiklerini uyarlanabilir bir şekilde taklit eden sistemler, zamanla toplulukların zaaflarını öğrenerek demokrasiyi içeriden zayıflatmayı hedefliyor.

Yapay zeka botlarının halihazırda Threads ve Facebook gibi platformlarda vatandaşlarla etkileşime girerek doğrulanması zor bilgilerle bilgi kirliliğine yol açtığı gözlemlendi.

Bu botlar, sahte makalelerden alıntılar yaparak veya karmaşık siyasi konularda gençleri manipüle ederek belirli görüşleri empoze etmeye çalışıyor.