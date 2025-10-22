PowerPoint'i geçin: Ücretsiz sunum hazırlayan 5 yapay zeka

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geleneksel sunum hazırlama süreci, geride kaldı.

Gelişen yapay zeka teknolojileri sayesinde kullanıcılar, yalnızca birkaç cümlelik bir fikirle dakikalar içinde etkileyici sunumlar hazırlayabiliyor.

PowerPoint gibi manuel düzenlemeye dayalı programların aksine, AI sunum araçları hem hız kazandırıyor hem de tasarım kalitesini artırıyor.

Özellikle eğitimden iş dünyasına kadar pek çok alanda bu dönüşüm hızla benimseniyor.

İşte, ücretsiz olarak sunum hazırlayabileceğiniz yapay zekalar...

1. EasySlides

Bu yapay zeka, yalnızca birkaç cümlelik bir fikirden yola çıkarak saniyeler içinde tam bir sunum taslağı oluşturabilir.

Dilersen kısa bir metin, dilersen doğrudan bir belge yükleyerek içeriği otomatik olarak slaytlara böldürebilirsin.

Tamamen ücretsizdir.

Başlangıç seviyesi kullanıcılar için oldukça kullanıcı dostudur.

Hazır sunumları indirmeden önce düzenleme imkanı sunar.

2. SlidesAI

SlidesAI, özellikle Google Slides ve PowerPoint kullananlar için geliştirilmiş bir eklentidir.

Elinizdeki metni veya içerik bağlantısını girerek yapay zekâ ile otomatik olarak sunuma dönüştürür.

Akademik, ticari veya eğitim odaklı içerikleri uygun biçimde formatlar.

3. Pitch

Pitch, hazır şablonlar üzerinde çalışan ve bu şablonları yapay zekâ ile içeriğe göre özelleştiren bir sunum oluşturma platformudur.

Konu girildiğinde sunumun teması, rengi ve içeriği buna uygun şekilde oluşturulur.

Sunumlar gerçek zamanlı olarak düzenlenebilir.

4. MakerPPT

Bu araç, yalnızca birkaç kelime ya da bir konu başlığı girilerek otomatik slayt oluşturma prensibiyle çalışır.

Sunum içeriği kısa başlıklar ve açıklayıcı paragraflar halinde hazırlanır.

Kullanıcı, sunumu .PPTX formatında dışa aktarabilir ve üzerinde düzenleme yapabilir.

5. Adobe Express (Sunum Modu)

Adobe’nin bu platformu, hazır sunum şablonları ve grafik destekli düzenleme araçları sunar. Kullanıcı, kendi içeriğini girerek bu şablonlar üzerinde çalışabilir.

Yapay zeka ise yazı tipi, renk uyumu ve görsel önerileriyle destek verir. Aynı zamanda içerik önerileri de sunar.

SEÇİM SİZİN