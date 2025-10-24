Abone ol: Google News

PS Store’da Cadılar Bayramı fırsatları başladı: Resident Evil, The Last of Us

PlayStation oyuncularına müjde! Sony, her yıl geleneksel hale gelen “Cadılar Bayramı İndirimleri” kampanyasını bu yıl da başlattı. Korku, aksiyon ve macera türündeki yüzlerce oyun, %90’a varan indirimlerle PlayStation Store’da satışa sunuldu.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 17:45
  • PlayStation Store, Cadılar Bayramı için büyük indirimler başlattı.
  • The Last of Us Part I ve Bloodborne gibi popüler oyunlar %90'a varan indirimlerle sunuluyor.
  • Kampanya, 5 Kasım'a kadar devam edecek ve oyuncular için kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor.

Cadılar Bayramı yaklaşırken, PlayStation Store oyuncular için dev bir kampanya başlattı.

Sony’nin resmi dijital oyun platformu, 5 Kasım’a kadar sürecek Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında yüzlerce popüler oyunu büyük fırsatlarla satışa sundu.

Bu özel kampanyada The Last of Us Part I, Bloodborne, DOOM: The Dark Ages, Dying Light ve Back 4 Blood gibi dikkat çeken oyunlar dev indirimlerle oyuncularla buluşuyor.

Özellikle korku ve hayatta kalma temalı yapımların öne çıktığı bu indirim dönemi, oyunseverler için tam bir fırsat zamanı.

İşte indirime giren oyunların listesi:

