PS Store’da Cadılar Bayramı fırsatları başladı: Resident Evil, The Last of Us

Cadılar Bayramı yaklaşırken, PlayStation Store oyuncular için dev bir kampanya başlattı.

Sony’nin resmi dijital oyun platformu, 5 Kasım’a kadar sürecek Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında yüzlerce popüler oyunu büyük fırsatlarla satışa sundu.

Bu özel kampanyada The Last of Us Part I, Bloodborne, DOOM: The Dark Ages, Dying Light ve Back 4 Blood gibi dikkat çeken oyunlar dev indirimlerle oyuncularla buluşuyor.

Özellikle korku ve hayatta kalma temalı yapımların öne çıktığı bu indirim dönemi, oyunseverler için tam bir fırsat zamanı.

İşte indirime giren oyunların listesi: