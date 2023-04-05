RAM kapasitesi çok konuşulur! Samsung Galaxy S24 serisinden ilk bilgiler geldi Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri için önümüzde epey zaman olsa da telefonların bazı özellikleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, gelecek aylarda yerini Galaxy S24 modellerine bırakacak.

Samsung Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri için önümüzde epey zaman olsa da telefonların bazı özellikleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

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Samsung Galaxy S24 neler sunacak

Gelen bilgiler, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ temel modellerinin yükseltilmiş bir RAM kapasitesi ile kutudan çıkacağını söylüyor.

Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modelleri 8 GB RAM ile geliyordu. İddiaya göre Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde ise bu bellek miktarı 12 GB’ olacak.

Galaxy S23 Ultra, 12 GB RAM seçeneğiyle piyasaya çıkmıştı. İddiaya göre Galaxy S24 Ultra’nın RAM miktarı ise 16 GB olacak.

Depolama tarafına baktığımızda ise telefonlardaki 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerinin korunacağı söyleniyor.

Galaxy S24 ve Galaxy S24+ tarafında ise depolama kapasitesinin temel modelde 256 GB'a yükseleceği belirtiliyor.

Tanıtım tarihi yaklaştıkça, Galaxy S24 modelleri ile ilgili daha fazla bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.