Realme Neo7, 7000 mAh batarya ile tanıtıldı: İşte özellikleri

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Realme, yeni akıllı telefonu Neo7'yi Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. GT serisinden bağımsız olarak yenilenen Neo serisinin ilk modeli olan Neo7, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

REALME 7 NEO NELER SUNUUYOR

Realme Neo7, MediaTek Dimensity 9300+ işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama veya 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor.

Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekran, Neo7'nin öne çıkan özelliklerinden biri.

Neo7, 7.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip. 80W hızlı şarj desteği sunan telefon, IP69 su ve toz direnci sertifikasıyla da geliyor.

50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera, Neo7'nin kamera yeteneklerini oluşturuyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 arayüzü, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

REALME NEO7 FİYATI

Realme Neo7, beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleriyle Çin'de satışa sunuldu. 12 GB / 256 GB versiyonunun fiyatı 302 dolar, 16 GB / 1 TB versiyonunun fiyatı ise 454 dolar. Telefonun uluslararası pazarlarda daha yüksek fiyatlarla satılması bekleniyor.