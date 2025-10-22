Samanyolu dışında ilk kez karmaşık organik moleküller bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilim insanları, çığır açan bir keşifle Samanyolu dışında ilk kez karmaşık organik moleküller (COM) keşfetti.

Bu tarihi tespit, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve onun Orta Kızılötesi Cihazı (MIRI) kullanılarak gerçekleştirildi.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NELER KEŞFETTİ

Maryland Üniversitesi liderliğindeki araştırma ekibi, ST6 adlı genç bir yıldızı çevreleyen buzda beş farklı karbon bazlı bileşik tanımladı.

Bulunan moleküller arasında metanol, etanol, metil format, asetaldehit ve asetik asit (sirkenin ana bileşeni) yer alıyor.

Özellikle asetik asit, bu çalışmadan önce uzay buzunda kesin olarak tespit edilmemişti. Etanol, metil format ve asetaldehit ise galaksimiz dışındaki buzlarda ilk kez tespit edilen COM'lar olarak kayıtlara geçti.

YAŞAMIN TEMELLERİ İÇİN ÖNCÜ MOLEKÜLLER

Ekip ayrıca, RNA gibi biyomoleküllerin öncüsü olan ve şekerle ilişkili bir molekül olan glikolaldehite benzeyen spektral özellikler de buldu. Bu bulgunun doğrulanması için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Keşfi gerçekleştiren ekip, yakın bir galakside biyotik materyalin öncülerinin ilk kez bulunduğunu vurguladı.

Bu moleküllerin, yaşamın temelleri olan RNA ve DNA için gerekli yapı taşlarının oluşumuyla ilişkili olduğu belirtildi.