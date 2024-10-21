Samsung Galaxy S25'te kullanılacak: Snapdragon 8 Elite işlemcisinin AnTuTu puanı ortaya çıktı

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Qualcomm'un yakında piyasaya süreceği Snapdragon 8 Elite yonga seti, henüz resmi olarak tanıtılmadan önce performans testlerinde boy gösterdi.

Sızdırılan AnTuTu benchmark sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Elite, Apple'ın iPhone 16 Pro Max'te kullandığı A18 Pro çipini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

3 MİLYON PUAN BARAJINI AŞTI

Sızıntılara göre, Snapdragon 8 Elite ile çalışan bir Realme GT 7 Pro prototipi, AnTuTu testinde 3.025.991 puan elde etti.

Bu puan, iPhone 16 Pro Max'in A18 Pro çipiyle elde ettiği 1.651.728 puanın neredeyse iki katı.

AnTuTu'nun yanı sıra, Geekbench testlerinden de sızdırılan bilgiler var. Snapdragon 8 Elite ile çalışan bir OnePlus 13 prototipi, Geekbench 6'nın tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 3.216 ve 10.051 puan elde etti.

Apple A18 Pro ise Geekbench'in tek çekirdek testinde 3.358 puanla Snapdragon 8 Elite'i geride bırakırken, çok çekirdek performansında 8.184 puan alarak geride kalıyor.

Apple'ın en büyük rakibi Samsung, söz konusu işlemciyi ilk olarak Galaxy S25 modellerinde kullanacak.