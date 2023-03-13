Samsung Galaxy Note 9 için beklenmedik bir güncelleme yayınlandı Samsung, resmi destek süresi geçen yıl sona eren Galaxy Note 9 için beklenmedik bir güncelleme yayınladı. İşte detaylar...

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz yıl amiral gemisi Galaxy Note 9 modelini, yazılım güncellemesi alan akıllı telefonlar listesinden çıkarmıştı.

Resmi olarak desteğini kaybeden Galaxy Note 9 kullanıcıları, güncelleme sürpriziyle karşılaştı. Samsung, Galaxy Note 9 için beklenmedik bir güncelleme yayınladı.

N960FXXSAFWB3 sürüm numarasına sahip yeni güncelleme, Şubat 2023 güvenlik yamasını içeriyor.

Beş yıllık telefona yapılan güncelleme ilk olarak İngiltere ve İrlanda'daki kullanıcılara sunuldu. Güncellemenin kademeli olarak diğer ülkelere de geleceği belirtildi.

Samsung güvenliği üst düzeyde tutuyor

2018'in Ağustos ayında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 9, 4 yıl güncelleme aldıktan sonra geçtiğimiz yıl artık desteğini kaybetmişti.

Güney Koreli şirket, buna rağmen cihazın ürün yazılımını yükselterek daha güvenli hale getirdi ve kullanıcılarını şaşırttı.