Samsung, iPhone 17 için daha fazla OLED panel tedarik edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, iPhone 17 serisi ve iPhone Air üretimi öncesinde ekran tedariki için Samsung ve LG ile anlaşma sağlamıştı.

Ana tedarikçi olarak belirlenen Samsung'a yaklaşık 80 milyon adetlik OLED ekran siparişi verilmişti.

SİPARİŞLER SAMSUNG'A KAYDI

Çinli üretici BOE ise daha sonraki aşamada yaklaşık 10 milyon adetlik daha küçük bir sipariş almayı başarmıştı.

Ancak şirketin bu siparişi karşılama konusunda zorluklar yaşadığı ve panellerin güvenilirliğiyle ilgili sorunları çözemediği bildirildi.

Bu gelişmeler üzerine Apple, BOE'den almayı planladığı 10 milyon adetlik OLED ekran siparişini Samsung Display'e kaydırma kararı aldı.

Böylece Güney Koreli teknoloji devinin Apple'a sağlayacağı toplam panel sayısının 90 milyona çıkması bekleniyor.

TEKNOLOJİK YETERSİZLİK ETKİLİ OLDU

Apple'ın yeni seride kullandığı LTPO teknolojili OLED ekranlar konusunda Samsung ve LG deneyimliyken, BOE'nin bu alandaki tecrübe eksikliği sorunların ana nedeni olarak gösteriliyor.

Çinli markanın yaşadığı bu başarısızlık, Samsung için çok daha fazla gelir ve kâr getirecek bir fırsata dönüştü.