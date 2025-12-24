Ucuz ChatGPT paketi Türkiye’ye geldi: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka devi OpenAI, geçtiğimiz aylarda Hindistan'da test etmeye başladığı bütçe dostu abonelik paketi ChatGPT Go'yu Türkiye pazarına getirdi.

Ücretsiz sürüm ile Plus paketi arasında konumlandırılan bu yeni seçenek, gelişmiş yapay zeka özelliklerine çok daha uygun maliyetle erişim imkanı tanıyor.

GPT-5 VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERLE GELİYOR

ChatGPT Go aboneleri, temel özelliklerin yanı sıra şirketin en güçlü modeli olan GPT-5'e erişim, gelişmiş veri analizi ve dosya yükleme araçlarına sahip oluyor.

Ayrıca kullanıcılar kendi özel GPT'lerini oluşturabilirken, artırılan hafıza kapasitesi sayesinde yapay zeka ile daha kişiselleştirilmiş ve tutarlı sohbetler gerçekleştirebiliyor.

Paket içeriğinde modelin karmaşık problemleri çözerken daha derinlemesine analiz yapmasını sağlayan "Thinking mini" modu otomatik olarak sunuluyor.

Buna karşın, Go aboneliğinde Sora video oluşturma aracı bulunmuyor ve sesli mod kullanım limitleri ücretsiz sürüm ile aynı seviyede tutuluyor.

AYLIK 249 TL

Plus aboneliğine kıyasla yüzde 70 daha ucuz olan ChatGPT Go, Türkiye'de aylık 6 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunuluyor.

Güncel kurlarla web sitesi üzerinden satın alımlarda 256 TL, mobil uygulama üzerinden yapılan aboneliklerde ise aylık 249 TL ödeme yapılması gerekiyor.