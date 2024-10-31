Samsung One UI 7'nin büyük özellikleri sızdırıldı: İşte telefonlara gelecek yenilikler

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Teknoloji dünyasının merakla beklediği Samsung One UI 7 arayüzü hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

Sızıntılara göre, One UI 7 sadece görsel bir yenileme değil, aynı zamanda kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok yeni özellikle birlikte geliyor.

ONE UI 7 NE ZAMAN ÇIKACAK

One UI 7'nin ilk beta sürümünün yıl sonundan önce yayınlanması bekleniyor. Ancak, kapsamlı değişiklikler nedeniyle kararlı sürümün 2025'ten önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

ONE UI 7 KULLANICI DENEYİMİNİ GELİŞTİRECEK

One UI 7, şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre, Samsung'un kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklandığını gösteriyor.

Daha kolay simgeler, bildirim yönetimi ve geliştirilmiş kilit ekranı gibi özellikler, kullanıcıların telefonlarını daha verimli ve keyifli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacak.

Ayrıca, ödev yardımı ve ebeveyn kontrolü gibi özellikler de kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

ONE UI 7 İLE GELECEK ÖZELLİKLER

One UI 7 ile birlikte uygulama simgeleri daha kolay tanımlanabilir hale getirilecek.

Bildirimler daha akıllı bir şekilde yönetilebilecek, böylece kullanıcılar önemli bildirimleri kaçırmayacak.

Kilit ekranı, daha iyi görünürlük ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunacak.

Google I/O'da duyurulan yeni özellikle, kullanıcılar uygulama değiştirmeden matematik, fizik ve tarih gibi derslerde yardım alabilecekler.

Çocukların internette güvende olmasını sağlamak için yeni ebeveyn kontrol seçenekleri ekleniyor.

Canlı efektler, yapay zeka destekli portre düzenleme ve 100x'e kadar net zoom gibi yeni fotoğraf özellikleri sunulacak.

Kullanıcılar çizdikleri bir resmi yapay zeka yardımıyla farklı stillerde canlandırabilecekler.

Sağlık ipuçları ile kullanıcıların sağlık durumları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Samsung Knox ile kullanıcıların güvenliği en üst düzeyde tutulacak.