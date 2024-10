Haberler



Samsung One UI 7'nin büyük özellikleri sızdırıldı: İşte telefonlara gelecek yenilikler Samsung'un yeni arayüzü One UI 7 ile ilgili heyecan verici sızıntılar ortaya çıktı. Daha kolay anlaşılır simgeler, akıllı bildirim yönetimi ve gelişmiş bir kilit ekranı gibi birçok yenilikçi özellikle birlikte, One UI 7 kullanıcı deneyimini baştan aşağıya değiştirecek gibi görünüyor.