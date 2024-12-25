Samsung, Sonic temalı microSD kartlarını tanıttı

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Samsung, SEGA ile iş birliği yaparak Sonic the Hedgehog temalı microSD kartlarını görücüye çıkardı.

Knuckles, Tails, Sonic ve Shadow gibi sevilen karakterlerin yer aldığı kartlar, oyun ve teknoloji meraklıları için özel olarak tasarlandı.

SONİC THE HEDGEHOG PRO PLUS

Yeni microSD kartlar, Sonic the Hedgehog PRO Plus adını taşıyor ve farklı karakterlerin renkleriyle özdeşleştiriliyor:

Knuckles: Kırmızı (128 GB)

Tails: Sarı (256 GB)

Shadow: Siyah (1 TB)

YÜKSEK HIZ VE PERFORMANS

Samsung, Sonic the Hedgehog PRO Plus microSD kartlarının 180 MB/saniye okuma ve 130 MB/saniye yazma hızlarına ulaşabildiğini açıkladı.

Bu kartlar, yüksek çözünürlüklü videolar, fotoğraflar ve oyunlar için hızlı ve güvenilir bir depolama çözümü sunuyor.

Sonic the Hedgehog PRO Plus microSD kartlar, suya, yüksek sıcaklıklara, darbelere ve manyetik alanlara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.

Kartlar, 5 metreye kadar düşmelere ve 10 bine kadar takıp çıkarma işlemine dayanabiliyor.

FİYAT

Sonic the Hedgehog PRO Plus microSD kartlar, Ocak 2025'ten itibaren Samsung.com ve diğer seçkin perakendecilerde satışa sunulacak. Kartların fiyatları ise şöyle:

128 GB: 24 dolar

256 GB: 37 dolar

512 GB: 69 dolar

1 TB: 126 dolar