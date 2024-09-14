Satın alacağınız iPhone'un orijinal olup olmadığını kontrol etmenin 10 yolu Günümüzde piyasalar sahte ve taklit iPhone'larla dolu olduğundan, kullandığınız telefonun orijinal olduğundan emin olmalısınız. İşte bunu kontrol etmenin birden fazla yolu.

Haber Merkezi

iPhone'lar gelişmiş özellikleri ve şık tasarımları sayesinde dünya çapında en popüler ve aranan akıllı telefonlardan biri haline geldi.

Birçok çevrimdışı ve çevrimiçi perakendeci, özellikle bayram dönemlerinde zaman zaman büyük indirimler sunuyor.

Ancak sahte ürünlerin yükselişiyle birlikte, özellikle çevrimiçi satın alırken orijinal, yenilenmiş veya sahte iPhone'lar arasında ayrım yapmak giderek zorlaştı.

Bu haberimizde, iPhone'unuzun orijinal mi yoksa sahte mi olduğunu ne zaman ve neden kontrol etmeniz gerektiğinden ve gerçekliğini nasıl doğrulayacağından bahsedeceğiz.

iPHONE'UN ORİJİNAL OLUP OLMADIĞINI NE ZAMAN KONTROL ETMELİSİNİZ

Satın alma işlemini yapmadan önce bir iPhone'un orijinal olup olmadığını doğrulamak birçok durumda hayati önem taşır.

Bu, maddi kaybı önleyebilir, garanti desteğine erişim sunabilir ve olası güvenlik veya performans sorunlarını önleyerek kusursuz Apple ekosistemi deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlayabilir.

İkinci el veya yenilenmiş bir iPhone satın alırken:

İkinci el veya yenilenmiş bir iPhone satın almak , Apple cihazlarının lüksünü yaşarken paradan tasarruf etmenin iyi bir yoludur. Ancak bu, sahte bir cihaz satın almaya kandırılma olasılığını da beraberinde getirir.

İster bireysel bir satıcıdan ister üçüncü taraf bir bayiden satın alın, orijinal iPhone modellerine dikkat etmeniz akıllıca olacaktır.

Sahte ve taklit iPhone'lar, orijinal olanları taklit ederek ikincil pazarda oldukça yaygındır.

Dikkat etmemek, Apple ürünü gibi görünen ancak iyi çalışmayan bir telefon satın almanıza yol açabilir. Bu nedenle, bir iPhone'un orijinal olup olmadığını belirlemek için zaman ayırın.

Fiyat gerçek olamayacak kadar iyiyse:

iPhone gibi Apple ürünleri zaman içinde fiyatlarını korur. Bu nedenle, piyasadaki fiyatının çok altında bir fiyata bir iPhone teklifiyle karşılaştığınızda dikkatli olun.

Bu gibi durumlarda, iPhone'u orijinallik belirtileri açısından iyice incelemek önemlidir. Yeni veya kullanılmış bir cihazın maliyeti; durumu, depolama kapasitesi ve modeliyle uyumlu olmalıdır.

Tersine, çok ucuz fiyat etiketleri genellikle sahte veya çalıntı ürünlere işaret eder. Bu tür gerçekçi olmayan tekliflerle yanıltılmamak için, satın almadan önce orijinalliğini doğrulamalısınız.

Resmi olmayan bir kaynaktan satın aldıysanız:

iPhone'lar yalnızca Apple Store'lar, taşıyıcı mağazaları veya büyük elektronik perakendecileri gibi resmi mağazalardan temin edilmelidir.

Çevrimiçi mağazalar, bit pazarları veya şüpheli dükkanlar gibi diğer kaynaklardan temin ederseniz, sahte bir iPhone satın alma olasılığınız daha yüksektir.

Birkaç satıcı, yenilenmiş cihazları yeni cihazlar olarak da sunabilir. Bu nedenle, yeni edindiğiniz iPhone'un orijinal olup olmadığını aldıktan sonra kontrol etmek sizi dolandırıcılardan kurtarabilir ve geri ödeme almanıza yardımcı olabilir.

iPhone onarılmışsa veya değiştirilmişse:

iPhone'unuzu tamir ettirmek, özellikle Apple olmayan bir servis sağlayıcıdan yaptırmak, bazen sahte parçalar almanıza neden olabilir.

iPhone'unuzu tamir ettirdiyseniz veya değiştirdiyseniz, cihazın orijinalliğini kontrol etmek, işlem sırasında sahte parça kullanılmadığından emin olmanızı sağlar.

Özellikle ekranınızı veya pilinizi değiştirdiyseniz bu özellikle önemlidir. Orijinal parçalar iPhone'unuzun en iyi performansı için hayati önem taşırken, taklit parçalar yalnızca cihazınızı daha da kötüleştirecek veya cihazınızın diğer bölümlerini bile bozacaktır.

iPHONE'UN ORİJANAL Mİ YOKSA SAHTE Mİ OLDUĞUNU ANLAMANIN 10 YOLU

İster bir mağazadan ister internet üzerinden bir iPhone satın almayı planlayın, iPhone'unuzun orijanal olup olmadığını anlamanın birden fazla yöntemi var.

Gelin hep birlikte bu yöntemlere daha yakından bakalım:

1. IMEI NUMARASINI KONTROL EDİN

MEI numarası, iPhone'un orijinal olup olmadığını doğrulamanın en kolay yoludur. IMEI, Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği anlamına gelir ve iPhone'unuzun donanımı için benzersiz bir kimlik görevi görür.

Ayrıca IMEI numarası herhangi bir eski iPhone'a ait olabilir, bu nedenle cihaz üzerinde verilen IMEI numarasıyla telefonunuzun IMEI numarasını kontrol edin.

Ayarlar → Genel → Hakkında bölümüne gidin . IMEI numarasına bakmak için aşağı kaydırın. (*#06# tuşlayabilirsiniz.)

Kutunun üzerindeki IMEI numarası ile Ayarlar uygulamasındaki IMEI numarası uyuşmuyorsa, iPhone'unuz büyük ihtimalle sahtedir

2. MODEL NO VE SERİ NO KONTROL EDİN

IMEI'den sonra iPhone'unuzun seri ve model numarasını doğrulayın. iPhone'unuzun seri numarasını birkaç şekilde bulabilirsiniz.

Bunu yapmak için, Ayarlar → Genel → Hakkında'dan iPhone'unuzun Model numarasının ilk harfini kontrol edin .

M: iPhone yeni ve orijinal.

F: Cihaz daha önce yenilenmiş ve kullanılmış.

N: Mevcut iPhone'um bir servis talebi nedeniyle bozuk bir iPhone ile değiştirildi.

P: Apple, üzerine gravür işlenmiş kişiselleştirilmiş bir iPhone üretti.

Yani artık birisinin size yeni bir telefon adı altında yenilenmiş bir telefon satmaya çalıştığını öğrenebilirsiniz.

3. iPHONE'UN FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜNÜ İNCELEYİN

iPhone'u farklı kılan bazı benzersiz fiziksel unsurlar var. Bunları inceleyerek telefonunuzun orijinal olup olmadığını bulabilirsiniz.

Cihazın yan taraflarında uyku/uyandırma düğmesi , sessize alma düğmesi , Eylem Düğmesi ve ses kontrolleri görmelisiniz.

Ayrıca iPhone'unuzun arka tarafında Apple logosu bulunmalıdır.

iPhone'larda Android telefonlar gibi USB Type-C girişi bulunmadığından alt tarafta lightning girişi olup olmadığını kontrol edin.

Ayrıca iPhone'un gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak için portun yanındaki Pentalobe vidalarını arayın.

Son olarak, kamera modülüne, çerçevelere ve çentiğe dikkat edin. Görünüm , resmi Apple web sitesindeki görsellerle eşleşmelidir.

Ayrıca iPhone modellerinin çoğu, üstün bir tutuş hissi sağlamak için metal ve camdan üretilmiştir.

Sahte iPhone'lar genellikle daha zayıf bir yapıya ve orijinal versiyonlardan biraz farklı bir tasarıma sahiptir.

Sonuç olarak, iPhone'un dışını iyice incelemelisiniz. Bu parçalardan herhangi biri eksikse veya beklenmedik bir yerde bulunuyorsa iPhone'unuz muhtemelen sahtedir.

4. PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLMEDİĞİNİ KONTROL EDİN

Bazı raporlar, müşterilerin servise giden iPhone'larla dolandırıldığını gösteriyor. Cihaz orijinaldir, ancak bazı arızalar nedeniyle Apple olmayan parçalarla tamir edilebilir.

Bu nedenle, iPhone bu parçalar takıldığında aynı kullanıcı deneyimini sağlayamaz. Ekranın orijinal olup olmadığını anlamak için: Ekranda True Tone özelliğini açın.

Ayrıca, iPhone 11 veya sonraki bir sürümüne sahipseniz (iOS 15.2 veya sonraki bir sürümü çalıştırıyorsa) ve herhangi bir servis değişikliğinden geçtiyse şu adımları izleyin.

Ayarlar → Genel → Hakkında bölümüne gidin .

Parçalar ve Servis Geçmişi altında parçanın adını göreceksiniz. Bilinmiyor olarak görünüyorsa , takılı parça Apple değildir veya başka bir iPhone'da kullanılmış demektir.

5. AĞ BAĞLANTISI

Tüm iPhone modelleri Wi-Fi, EDGE ve Bluetooth'a bağlanabilir. Apple Pay, NFC aracılığıyla desteklenir ve dosyalar AirDrop'ta paylaşılabilir. Bu nedenle, bu ağlardan birine bağlanamayan bir iPhone satın alırsanız, muhtemelen sahtedir.

6. HIZLI BAŞLANGIÇ

iPhone'un orijinal mi yoksa sahte mi olduğunu doğrulamak için iTunes'a bağlanmayı deneyebilir ve iTunes'un iPhone'unuzu tanıyıp tanımadığını görebilirsiniz.

Telefon iCloud'dan iOS yedeklemesini yükleyemiyorsa veya Mac'inizle veri senkronize edemiyorsa orijinal değildir.

Ayrıca, kurulum için eski iPhone'unuzu yeni iPhone'unuzun yanına getirin. İkincisini kurmak için Hızlı Başlangıç'ı kullanamıyorsanız, sahtedir.

7. iOS SÜRÜMÜNÜ DOĞRULAYIN

iPhone'lardaki iOS, görünüm, his ve performans açısından Android'den gözle görülür şekilde farklıdır. Bu nedenle, sahte iPhone'lar arayüzü kopyalamaya çalışır.

iPhone'unuzun işletim sistemini öğrenmek için Ayarlar → Genel → Yazılım güncellemesi bölümüne gidin .

Ayrıca, yeni iPhone'unuzu kurduğunuzda sizden bir Apple Kimliği oluşturmanızı ister. Google hesabınızı veya başka bir şeyi girmenizi isterse, iPhone orijinal değildir.

8. SİSTEM UYGULAMALARINI KONTROL EDİN

iPhone, yalnızca iOS uygulamalarını destekleyen farklı bir uygulama mağazasıyla gelir. Bu nedenle, açmayı deneyebilirsiniz. Google Play mağazası karşınıza çıkarsa, iPhone'un orijinal olmadığını göreceksiniz.

Ayrıca, Apple, silinemeyen Safari, Sağlık, Müzik, Pusula, Hesap Makinesi vb. gibi belirli sistem uygulamaları içerir. Bu nedenle, hiçbiri yoksa, telefon ya jailbreak'lidir ya da sahtedir.

9. SİRİ'Yİ ETKİNLEŞTİRİN

Siri, yalnızca Apple'ın kendi teknolojisidir. Bu nedenle, sahte iPhone üreticileri telefonlarına Siri'yi dahil edemez; bunun yerine Google Asistan, Amazon Alexa veya diğer sesli asistanları kullanırlar.

Siri'yi etkinleştirmeyi deneyin. Açılmazsa, iPhone orijinal değildir.

10. SON KONTROLLER

Kullandığınız iPhone'un hala sahte olduğuna inanıyorsanız, iPhone'unuzu en yakın Apple Store'a veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısına götürebilirsiniz.

iPhone'unuz, Apple iPhone'unuzu doğrulamak için bir perakende uzmanı tarafından gerçekleştirilen tanılama testlerinden geçebilir.