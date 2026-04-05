Savunma sanayisinde yeni dönem: Yerli İHA Toyca-05 tanıtıldı

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde attığı yerli ve milli adımlarla dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

İnsansız hava araçları, akıllı mühimmat sistemleri ve yüksek teknoloji odaklı projelerle küresel ölçekte adından söz ettiren Türkiye, bu alandaki üretim kapasitesini her geçen gün daha da ileri taşıyor.

Son olarak tanıtılan yeni kamikaze İHA Toyca-05, düşük maliyetli yapısı, sürü uçuş kabiliyeti ve otonom taarruz özellikleriyle savunma sanayisinde yeni bir aşamaya işaret etti.

TAM OTONOM UÇUŞ VE SÜRÜ KABİLİYETİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yeni insansız hava aracı Toyca-05’i kamuoyuna duyurdu. Tamamen yerli tasarımla geliştirilen sistem, tam otonom uçuş kabiliyeti ve sürü yeteneğiyle öne çıktı. Düşük maliyetli yapısıyla dikkat çeken Toyca-05’in, yılda on binlerce adet üretilebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

SKYDAGGER tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen kamikaze İHA Toyca-05, özellikle sahadaki operasyonel esnekliği ve seri üretim potansiyeliyle öne çıkıyor. 70 kilometrelik operasyonel menzile sahip olan sistemin, savaş alanında hızlı, etkili ve ekonomik çözüm sunması hedefleniyor.

Paylaşılan teknik verilere göre Toyca-05, modern harp sahasında önemli avantajlar sağlayabilecek özelliklerle donatıldı.

TEKNİK DETAYLARI

Yeni nesil sistemin öne çıkan teknik detayları şöyle sıralandı:

- 70 kilometre operasyonel menzil.



- 5 kilogram ağırlığında harp başlığı.



- Gelişmiş hedef kilitleme sistemi.



- 45 derece açıyla otonom dalış yeteneği.



- Lidar yakınlık sensörü ile hassas vuruş.