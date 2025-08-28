Selçuk Bayraktar: Türkiye, dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 'Mavi Vatan' bugün itibarıyla başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Tersanesi'ne gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar savunma sanayisinde, 20 senede tam bağımsız olma yolunda önemli bir yol kat edildiğini belirtti.

"BU ESERLER TAM BAĞIMSIZ OLMA YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip olduğunu aktaran Bayraktar, insansız hava aracı üretim ve ihracat pazarının da yüzde 60'ını oluşturduğunu dile getirdi.

Bayraktar konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Milli torpidomuzu görüyorsunuz, bütün bu eserler Milli Savunma Sanayii vizyonuyla gerçekleşmiş oldu son 20 senede ve tam bağımsız olma yolunda çok önemli. Bütün bu eserleri, burada geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesi açısından gelip milletimizin, gençlerimizin deneyimlemesini çok kıymetli buluyoruz.

"TÜRKİYE DÜNYA SİHA PAZARININ YÜZDE 65'İNE SAHİP"

Geçmişte, biz bu eserleri ancak yurt dışından tedarik edebiliyorduk ve çok yüksek bedeller ödeyerek bunu gerçekleştirebiliyorduk. Ama bugüne baktığımızda bizim milli SİHA'larımız şu anda dünya SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip. Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi ve ihracat pazarının da yüzde 60'ına sahip.

"37 ÜLKEYE SİHA İHRAÇ ETMİŞ DURUMDAYIZ"

37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da yıllardır ilgileniyordu ama özellikle son gelişlerinde çok daha etkin bir şekilde demonstrasyon yapıldı. Bütün kabiliyetleri gösterildi.



Bizim SİHA'larımız dünyanın en gelişmiş teknolojisini en maliyet etkin şekilde sunmuş oluyor ve özellikle üzerine takılan faydalı yükler ve mühimmat ailesini düşündüğünüzde. Roketsan'ın, ASELSAN'ın, TÜBİTAK'ın geliştirdiği faydalılık derken, bu gelişmiş elektronik sistemlerden bahsediyorum.

"TÜRKİYE ONLARCA FARKLI MÜHİMMAT İMKANI SUNUYOR"

Türkiye onlarca farklı mühimmat imkanı sunuyor, SİHA'lar açısından baktığınızda dolayısıyla dünyanın en gelişmiş silahı olmuş oluyor. O yüzden de ülkeler tercih ediyorlar ve bunu bir anlamda ülkemiz bütün bu birlikte çalıştığı ülkelerle diplomatik bağlarını geliştirmek üzere kullanıyor.



Bu ülkelerin hepsiyle bir anlamda dostluk ilişkimiz çok daha pekişmiş oluyor. Savunma sanayisinde ülkemiz çok büyük bir başarıya imza attı. Bütün dünya da bunu takdir ediyor. Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında bu başarıyı göstereceğine inanıyoruz.

"TEKNOFEST KUŞAĞI TAM BAĞIMSIZ YENİ BİR DÜNYA İNŞA EDECEK"