SpaceX'ten tarihi başarı: 10 bininci Starlink uydusu fırlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SpaceX'in uydu internet projesi Starlink, 20 Ekim 2025'te 10 bininci uydusunu yörüngeye göndererek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Bu görev, firmanın 2025 yılı içindeki 132. Falcon 9 fırlatması oldu.

6 BİNDEN FAZLASI AKTİF

10 bin uyduya ulaşmak, Starlink'in küresel internet vizyonunu destekleyen en somut gelişmelerden biri olarak görülüyor. Fırlatılan uyduların 6 binden fazlası halihazırda aktif olarak hizmet veriyor.

Diğer uydular ise test aşamasında veya devre dışı statüsünde bulunuyor.

UZAY KİRLİLİĞİ ENDİŞESİ

Bu rakam, yörüngedeki toplam aktif uyduların büyük bir bölümünün Starlink'e ait olduğu anlamına geliyor.

Uzmanlar, bu yoğunluğun uzay kirliliği ve yörüngede çarpışma risklerini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Starlink'in gelecekte kapsama kalitesini artırması bekleniyor. Ancak bu büyüme, astronomlar ve düzenleyici kurumlar için yeni sorumlulukları da beraberinde getiriyor.