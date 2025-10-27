SpaceX'ten yeni rekor: Bu yıl 135. fırlatmasını gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SpaceX, yılın 135. yörünge fırlatmasını tamamlayarak yeni bir rekora imza attı. Bu önemli başarı, 25 Ekim'de Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan bir Falcon 9 roketi ile elde edildi.

Görev kapsamında 28 Starlink internet uydusu alçak Dünya yörüngesine (LEO) başarıyla taşındı.

SPACEX KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Bu fırlatma ile SpaceX, 2024 yılında kırdığı yıllık fırlatma rekorunu geride bırakmış oldu.

Şirketin bu yılki 135 yörünge uçuşunun tamamı Falcon 9 roketleriyle gerçekleştirildi.

FALCON 9 NASA'NIN REKORUNA ULAŞTI

Falcon 9 roketleri, son 11 ayda NASA'nın uzay mekiğinin otuz yıllık kariyeri boyunca tamamladığı görev sayısına eşit sayıda görev gerçekleştirdi.

Bu son görevde kullanılan itici, 19. uçuşunu tamamlayarak Pasifik Okyanusu'ndaki "Of Course I Still Love You" adlı insansız platforma başarıyla indi.

SpaceX, bu 135 yörüngesel fırlatmaya ek olarak, bu yıl içinde Starship megaroketinin beş yörünge altı test uçuşunu da gerçekleştirdi.