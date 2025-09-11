Starlink, mobil operatörlerin yerini alıyor: Telefonlar doğrudan bağlanacak

Elon Musk, şirketleri SpaceX ve Starlink'in, cep telefonlarının doğrudan uydulara bağlanmasını sağlayacak yeni bir yonga seti geliştirmek için birlikte çalıştığını duyurdu.

Bu yenilik, yerel ağlara ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinden yüksek hızlı internete erişim vadediyor.

STARLINK KİTİNE OLAN İHTİYAÇ ORTADAN KALKACAK

Şu anda Starlink interneti için bir anten, WiFi yönlendirici ve güç kabloları içeren bir kit gerekiyor.

Geliştirilen yeni çip ise bu kite olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırarak cep telefonlarını doğrudan Starlink uydularına bağlayacak.

Musk, bu teknoloji sayesinde kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar kesintisiz video izleyebileceğini, oyun oynayabileceğini ve görüntülü görüşme yapabileceğini iddia ediyor.

PİYASAYA ÇIKIŞ İÇİN 2027 HEDEFLENİYOR

Kaliforniya'daki All-In Zirvesi'nde konuşan Musk, yonga setinin yaklaşık iki yıl içinde hazır olacağını söyledi.

Bu da teknolojinin 2027 yılına kadar genel kullanıma sunulabileceği anlamına geliyor.

Musk, "Yeni çipe sahip telefonlar yaklaşık iki yıl içinde piyasaya girebilir. Bu çip seti, hala bazı teknik çalışmaları tamamlamamız gereken özel bir frekansta çalışacak." dedi.