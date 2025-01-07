Tamamen elektrikli robot otobüs tanıtıldı: 30 yolcu taşıyabiliyor

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Otonom araç teknolojileri geliştiren May Mobility, filosuna 30 yolcu kapasiteli ve değiştirilebilir pillere sahip elektrikli bir robo-otobüs ekliyor.

İtalyan Tecnobus ile yapılan anlaşma kapsamında minibüsler tedarik eden May Mobility, otonom sürüş hizmetlerini yeni pazarlara ve müşterilere taşımayı hedefliyor.

ÖZELLİKLER

30 yolcu kapasitesi: May Mobility'nin mevcut araçlarından çok daha fazla yolcu taşıyabiliyor.

Tekerlekli sandalye erişimi: Engelli yolcular için erişilebilirlik sağlıyor.

Elektrikli: Sıfır emisyonlu ve çevre dostu.

Değiştirilebilir piller: Daha uzun çalışma süresi ve daha kısa şarj süreleri sunuyor.

Hız: Saatte 45 mil (yaklaşık 72 km/s) hıza kadar çıkabiliyor.

May Mobility, yeni robo-otobüslerle hizmetlerini genişletmeyi ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyor:

FİLO GENİŞLİYOR

May Mobility, şu anda otonom Toyota Sienna minivan filosu işletiyor. Coğrafi olarak sınırlı ve kolay haritalanabilen bölgelerde hizmet veren şirket, Lyft ile ortaklaşa otonom araçları yolculuk paylaşım platformunda da kullanıyor.

2026'DA YOLA ÇIKACAK

May Mobility, yeni robo-otobüsleri 2026'nın ilk yarısında ABD, Kanada ve Avrupa pazarlarında hizmete sunmayı planlıyor.