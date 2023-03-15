Tarih verildi: Amazon ilk internet uydularını fırlatacak Amazon, ilk Kuiper internet uydularını gelecek yıl fırlatmayı planlıyor. İşte Amazon'un uydu projesi hakkında tüm bilinenler.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, toplamda 42 bin Starlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

Fırlatacağı uydularla kullanıcılara internet hizmeti sunmayı amaçlayan bir başka şirket Amazon, 10 milyar dolardan fazla yatırımla 3 bin 236 adet internet uydusu fırlatmayı planlıyor.

İlk fırlatma 2024'te

Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet uyduları için Amazon'a gerekli izinleri geçtiğimiz yıllarda vermişti. Komisyon, uyduların yarısının fırlatılması için ABD'li şirkete 2026 yılına kadar süre tanıdı.

Gelen bilgilere göre şirket, ilk "Kuiper" internet uydularını gelecek yıl fırlatmayı planlıyor.

Söz konusu uydular; Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, ABD'nin United Launch Alliance ve Avrupa'nın Arianespace roketleri ile fırlatılacak.

Şirket, Amazon'un uydu internet birimi Project Kuiper'in bu yıl içinde uyduların seri üretimine başlayacağını açıkladı.

Bunlar, teknoloji devinin önümüzdeki birkaç yıl içinde alçak Dünya yörüngesine fırlatmayı planladığı 3 binden 'den fazla uydudan ilki olacak.

Amazon cihazlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dave Limp, Washington'da düzenlenen bir konferansta, 2024'te ticari müşterilerle uyduların test edileceğini söyledi.

400 mbps hız

Amazon yaptığı açıklamada, "standart müşteri terminali" olan 11 inçlik kare antenlerden her birinin saniyede 400 megabit internet hızı üreteceğini ve şirkete 400 dolardan daha ucuza mâl olacağını belirtti.

Amazon'un müşterilerine internet hizmeti verebilmesi için yörüngede en az 578 uyduya ihtiyacı var.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin verilerine göre, dünya nüfusunun tahminen yüzde 37'si hala interneti hiç kullanmadı.

Bunu fırsat bilen Amazon, gelecekte dünya geneline internet sunmak ve Starlink ile rekabet edebilmek için uydularına oldukça güveniyor.