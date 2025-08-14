Threads, aylık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Meta'nın X'e (eski adıyla Twitter) rakip olarak çıkardığı mikroblog platformu Threads, hızlı büyümesini sürdürüyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, platformun sadece iki yıl içinde aylık 400 milyon aktif kullanıcı sayısını aştığını duyurdu.

MOBİL UYGULAMADA X'İ YAKALAMAK ÜZERE

Pazar araştırma şirketi Similarweb'in verileri, Threads'in günlük mobil uygulama kullanıcı sayısında X'e yaklaştığını gösteriyor.

Haziran 2025'te Threads 115,1 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşırken (yıllık yüzde 127,8 artış), X'in kullanıcı sayısı ise yıllık bazda yüzde 15,2'lik bir düşüşle 132 milyona geriledi.

WEB TRAFİĞİNDE HALA GERİDE

Mobil platformdaki bu etkileyici büyümeye rağmen, Threads'in web ziyaretleri açısından hala X'in çok gerisinde olduğu görülüyor.

Haziran ayında X, günlük ortalama 145,8 milyon web ziyareti alırken, Threads yalnızca 6,9 milyonda kaldı.