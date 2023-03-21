TikTok’a bir yasak da Hollanda’dan geldi

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.
Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.
Avrupa Komisyonu'nun ardından, İngiltere, Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.
TikTok'a bir yasak da Hollanda'dan
Hollandalı bürokratlardan TikTok'u iş telefonlarından kaldırmaları istendi. Hollanda İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hollandalı memurların iş telefonlarında TikTok video uygulamasının kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
TikTok, özellikle gazetecilerin verilerine ulaşılmasından sonra eleştirilerin hedefi oldu.
Ugulama, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.
Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.