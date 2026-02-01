Türk savunma sanayisi 2026’da kritik eşikleri aşacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında düzenlenen “2025 Yılı Gerçekleşmeleri ve 2026 Yılı Hedefleri” başlıklı basın toplantısında Türk savunma sanayisinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda izletilen sunumda, 2025 yılı boyunca sahada elde edilen somut kazanımlar, teslimatlar ve projelerdeki ilerlemeler kapsamlı biçimde aktarıldı.

İNSAN KAYNAĞI VE AR-GE DÖNÜŞÜMÜ

Haluk Görgün, savunma sanayisindeki dönüşümün insan kaynağı, AR-GE, ihracat ve sanayileşme olmak üzere dört ana eksende ele alındığını belirtti. Erken yaş farkındalığından lisansüstü eğitime, teknik iş gücünden küresel yetenek rekabetine uzanan bütüncül bir yapı kurduklarını ifade eden Görgün, yüksek lisans programlarıyla nitelikli insan kaynağının güçlendirildiğini söyledi.

Savunma Kariyer Platformu’nun 250 bini aşkın kullanıcıyı 320’den fazla firmayla buluşturduğunu kaydeden Görgün, Savunma Gelişim Platformu aracılığıyla da on binlerce kullanıcıya yüzlerce eğitim içeriği sunulduğunu aktardı.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜNDE DENGE DEĞİŞTİ

“Tersine beyin göçü” verilerine de değinen Görgün, 2023’te yurt dışına giden mühendis sayısının dönüşlerin oldukça üzerinde olduğunu, ancak 2025 itibarıyla bu dengenin tersine döndüğünü açıkladı. Görgün, “Yurt dışına giden 98 mühendise karşılık 190 nitelikli uzman ekosistemimize yeniden katıldı. Başvurulardaki artış da bu dönüşümün göstergesi.” dedi.

AR-GE'DEN İHRACATA GÜÇLÜ GEÇİŞ

Savunma sanayisinde 18 kritik teknoloji öncelik alanı belirlendiğini ifade eden Görgün, üniversiteler ve araştırma gruplarıyla yürütülen çalışmaların AR-GE portföyünü 920 milyon dolar ölçeğine taşıdığını söyledi.

2025 yılında sektör ihracatının 10 milyar doları aştığını belirten Görgün, yeni imzalanan sözleşmelerle Asya-Pasifik’ten Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada güçlü bir ihracat ağı oluşturulduğunu vurguladı.

2026'DA HAVACILIKTA DÖNÜM NOKTASI

Görgün’ün verdiği bilgilere göre 2026, havacılık projeleri açısından kritik bir yıl olacak. Bu kapsamda:

KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın ilk teslimatı yapılacak,

KAAN Milli Muharip Uçağı’nın seri üretim sözleşmesi imzalanacak,

Gemiden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA’lar envantere girecek,

Yapay zeka destekli TB2T-AI SİHA’ların ilk teslimatı gerçekleştirilecek.

Ayrıca GÖKBEY helikopterine TS1400 motoru entegre edilerek yer testleri yapılacak, HÜRKUŞ teslimatları başlayacak.

MİLLİ MOTOR VE CAYDIRICI SİSTEMLER

Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Projesi’nde kritik tasarım gözden geçirme sözleşmesi imzalanacak. Hava savunma ve füze projelerinde yüksek adetli teslimatlar yapılacak, AKYA torpidosunun seri üretim süreci başlatılacak.

Deniz kuvvetleri için ATMACA, MİDLAS ve yeni radar–sensör entegrasyonlarıyla caydırıcılık artırılacak.

ALTAY TANKI VE İNSANSIZ KARA ARAÇLARI

ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında çift haneli sayıda tankın Kara Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanıyor. Orta sınıf insansız kara araçlarında seri üretim sürecine geçilecek, deniz ve amfibi platformlara yönelik teslimatlar da devam edecek.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER VE UZAY HEDEFLERİ

Elektronik harp, radar, uzay tabanlı haberleşme ve kuantum teknolojileri alanlarında yeni projelerin hayata geçirileceğini açıklayan Görgün, yakın yörünge uyduları ve askeri 5G/6G altyapısını hedefleyen GÖKBAĞI Projesi’nin başlatılacağını bildirdi.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ İÇİN ÜRETİM BAŞLADI

Milli Uçak Gemisi Projesi’ne de değinen Görgün, yaklaşık 60 bin tonluk MUGEM’in üretim faaliyetlerinin başladığını belirterek, “TCG Anadolu’nun yaklaşık üç katı büyüklüğündeki bu platformu, donanmamıza en kısa sürede kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR SAVUNMA GÜCÜ"

Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde yalnızca kendi ihtiyacını karşılayan değil; teknoloji üreten, ihracat yapan ve uluslararası ortaklıkların güvenilir paydaşı olan bir konuma ulaştığını vurgulayarak, 2026 hedeflerinin bu dönüşümü daha da ileri taşıyacağını sözlerine ekledi.