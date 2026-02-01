Türkiye’nin yeni milli mühimmatı EREN sahaya iniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İkinci, EREN’in kısa sürede geliştirildiğini belirterek, “Bir yıldan daha kısa sürede EREN’i konsept aşamasından sahadaki etkin bir vurucu güç seviyesine getirdik.” dedi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE İHRACAT REKORU

Geçen yılın Türk savunma sanayisi açısından tarihi bir başarıyla tamamlandığını vurgulayan İkinci, ilk kez 10 milyar dolar ihracat eşiğinin aşıldığını söyledi. ROKETSAN’ın da bu başarıya önemli katkı sağladığını belirten İkinci, 2025’te ihracatlarını yüzde 50’nin üzerinde artırarak 750 milyon doların üzerine çıkardıklarını ifade etti.

FARKLI PLATFORMLARA ORTAK MÜHİMMAT

Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen EREN atış testine değinen Murat İkinci, mühimmatın hedefini başarıyla vurduğunu söyledi. EREN’in hava-yer, yer-yer ve belirli hedeflere karşı yer-hava angajmanı sağlayabilen, maliyet etkin bir sistem olarak tasarlandığını aktaran İkinci, mühimmatın SİHA’ların yanı sıra insansız kara araçları, zırhlı platformlar ve sığınaklardan da kullanılabileceğini kaydetti.

YAPAY ZEKA VE TURBOJET MOTOR VURGUSU

EREN’in yapay zeka destekli algoritmaları, gelişmiş sensörleri ve turbojet motoruyla yeni bir mühimmat segmentinin kapısını araladığını dile getiren İkinci, farklı platformlara entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

YOĞUN TEST VE AR-GE SÜRECİ

ROKETSAN’ın çok sayıda AR-GE projesini eş zamanlı yürüttüğünü anlatan İkinci, ekiplerin yılın neredeyse her günü sahada testler gerçekleştirdiğini söyledi. Test, üretim ve entegrasyon süreçlerinin hızlandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan İkinci, EREN’in de bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

"BU YIL SERİ ÜRETİME BAŞLIYORUZ"

EREN’in kalifikasyon atışlarının başarıyla tamamlandığını belirten Murat İkinci, “Artık seri üretim sürecine giriyoruz. EREN, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere, platformlarımızı kullanan dost ve kardeş ülkelerin gücüne güç katacak.” dedi.

ROKETSAN: SÜREKLİ GELİŞİM HEDEFİ

2026 ürün kataloğuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İkinci, ROKETSAN’ın ürünlerini sürekli geliştirdiğini vurguladı. Mevcut sistemlerin yeni varyantlar, artırılmış menzil ve gelişmiş harp başlıklarıyla güçlendirildiğini belirten İkinci, amaçlarının Türk savunma sanayisini dünya standartlarının üzerine taşımak olduğunu sözlerine ekledi.