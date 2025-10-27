Türk yazılım şirketi Rast Mobile'dan iki yeni yapay zeka çözümü: ThinkHub AI ve Codigma IO

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye merkezli yazılım şirketi Rast Mobile, kurumsal verimliliği artırmaya yönelik iki yeni yapay zeka destekli ürünle dikkat çekiyor: ThinkHub AI Studio ve Codigma.io.

Bu platformlar, şirketlerin hem kendi verileriyle doğal dilde etkileşim kurmasını sağlıyor hem de yazılım geliştirme süreçlerini otomatize ederek ekipler arası iş akışını hızlandırıyor.

VERİ GÜVENLİĞİNİ ÖN PLANDA: THINKHUB AI STUDIO

Rast Mobile tarafından geliştirilen ThinkHub AI Studio, kurum içi verilerle doğal dilde etkileşim kurmayı mümkün kılan bir yapay zeka platformu.

Ürün, şirketlerin kendi sunucularında (on-premise) veya özel bulut ortamlarında çalışarak veri güvenliğini ön planda tutuyor ve ChatGPT benzeri bir deneyimi kurum içine taşıyor.

ThinkHub AI Studio, açık kaynaklı DeepSeek modeli ile çalışıyor ve şirketin mevcut veritabanlarına (ERP, HR, Finans vb.) entegre olarak, kullanıcıların SQL kodu yazmadan karmaşık sorgular oluşturabilmesini sağlıyor.

İNSAN KAYNAKLARI VE FİNANS İÇİN DOĞAL DİLDE RAPORLAMA

Bu teknoloji sayesinde insan kaynakları, muhasebe, satın alma ve IT gibi teknik bilgisi olmayan bölümler bile kurumsal verilerle adeta sohbet edebiliyor.

Kullanıcılar; “Son 3 ayın personel sirkülasyonu nedir?”, “Geçen yılki satın alma trendleri nasıl değişti?” veya “İzin çakışması olan personeller kimler?” gibi soruları doğal dille sorarak saniyeler içinde raporlar ve grafikler halinde yanıt alabiliyor.

ThinkHub’un yeni özelliklerinden biri de Türkçe konuşabilen Voice Agent (Sesli Temsilci) altyapısı.

Bu sistem, şirketlerin sesli aramalar üzerinden müşteri veya çalışanlarıyla iletişimini otomatikleştiriyor.

Randevu hatırlatmaları, memnuniyet aramaları ve servis bilgilendirmeleri, bu sesli yapay zeka aracılığıyla çok daha basit hale geliyor.

TASARIMDAN KODA HIZLI GEÇİŞ: CODIGMA.IO

ThinkHub AI Studio’nun geliştirme altyapısını ise yine Rast Mobile’ın bir diğer ürünü olan Codigma.io güçlendiriyor.

Codigma.io, Figma gibi tasarım araçlarından alınan arayüz bileşenlerini (butonlar, formlar, tablolar) ayrıştırıp, React, Angular ve Flutter gibi popüler teknolojilere uygun, okunabilir ve temiz bir kod iskeletine çeviriyor.

Codigma, tasarım katmanlarını okuyup, bileşenleri ekibin kullandığı UI kalıplarıyla eşleştirerek semantik ve modüler bir kod yapısı oluşturuyor.

Bu süreç, özellikle e-ticaret ve operasyon panelleri gibi sık yinelenen ekranların üretimini ciddi oranda hızlandırıyor.

CEO MEHMET ALP: "EKİPLER ARASI BEKLEME SÜRESİNİ KISALTIYORUZ"

Rast Mobile CEO’su Mehmet Alp, iki ürünün birlikte kullanımına dikkat çekerek, "Tasarımın koda dönüşmesi ve verinin ekrana taşınması arasındaki süreyi kısaltmak istedik." dedi.

ThinkHub’da doğrulanan metriklerin Codigma.io üzerinden doğrudan dashboard’a entegre edilmesi, PoC aşamasından canlı ortama geçerken kodun yeniden yazılma ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor.

Bu yöntem, tasarım, veri ve geliştirme ekipleri arasındaki versiyon karmaşasını en aza indirirken, projelerin bekleme süresini kısaltmayı ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.