Türkiye'de en çok abonesi olan dijital platformlar açıklandı

Pazar araştırma platformu JustWatch, 2025'in ikinci çeyreğinde Türkiye'deki dijital platformlar pazarına ilişkin dikkat çekici bir rapor yayınladı.

Rapora göre, uzun süredir lider konumda olan Netflix, tahtını HBO Max'e (BluTV) kaptırdı.

LİDER HBO MAX (BLUTV) OLDU

JustWatch verilerine göre HBO Max (BluTV), yüzde 28'lik pazar payıyla Türkiye'de en çok abonesi olan platform oldu.

Onu yüzde 24 ile Netflix ve yüzde 19 ile Prime Video takip etti.

DİSNEY+ BÜYÜK KAYIP YAŞADI

Sektörde en büyük pazar payı kaybını yaşayan platform ise Disney+ oldu. Platformun pazar payı, 2024'ün sonundan bu yana yüzde 20'den yüzde 13'e gerileyerek yüzde 7'lik bir düşüş yaşadı.

JustWatch verilerine göre, Türkiye'de en çok aboneye sahip dijital platformlar ve pazar payları şu şekilde:

HBO Max (BluTV) - Yüzde 28

Netflix - Yüzde 24

Prime Video - Yüzde 19

Disney+ - Yüzde 13

MUBI - Yüzde 7

YouTube Premium - Yüzde 3

Exxen - Yüzde 1

Diğer - Yüzde 5