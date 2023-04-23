Türkiye'nin ilk batarya fabrikası Bursa'da kuruluyor Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle, yarın Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılacak.

AA & Ensonhaber

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınan olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Togg teslimatları devam ederken, bir yandan da yerli üretim bataryalar için ilk adımlar atılıyor.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temelleri atılıyor.

Bursa'daki temel atma töreni yarın düzenlenecek

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılacak.

Ekonomiye katkısı büyük olacak

Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak batarya fabrikasının, Türkiye ve Bursa'ya istihdam anlamında da önemli bir getiri sağlayacağını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız.



Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak.

Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak.

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Togg batarya üretim kampüsü hakkında bilgiler

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.