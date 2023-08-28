UFO tartışması: ABD, sorumluyu Çin'de arıyor Gökyüzünde ortaya çıkan tanımlanamayan nesnelerin Çin kaynaklı ileri teknoloji olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bir dönem NASA'da çalışan UFO uzmanı, "Görenlerle konuştum, yalan söylemiyorlardı" diyerek Asya ülkesini işaret etti.

ensonhaber.com

Tanımlanamayan uçan cisimler olarak bilinen UFO'larla ilgili tartışmalar, son açıklamayla daha da derinleşiyor.

UFO'lar, 1950'li yıllardan beri popüler kültürün bir parçası haline geldi.

Birçoğu bunların uzaylı yaşamının sonucu olabileceğine inanırken, bazıları ise "düşman ülkelerin" hava araçlarının söz konusu cisimlere yol açabileceğini düşünüyor.

UFO'lar meselesinde Çin hedefte

Bir dönem NASA'nın UFO soruşturmasının başındaki isim olan astrofizikçi Thomas Zurbuchen, tanımlanamayan uçan cisimlerin gerçek olduğunu ve "düşmanca" ileri teknoloji olabileceğini söyledi.

Çok sayıda raporu okuduktan ve gökyüzünde tuhaf nesneler gören tanıklarla konuştuktan sonra Zurbuchen, "orada bir şeyler olduğuna ikna olduğunu" anlattı.

Çin teknolojisine işaret eden Zurbuchen, "UFO'ların sorumlusu Çin olabilir." dedi.

'Çin kaynaklı ileri teknoloji olabilir' yorumu

Şimdilerde Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) için çalışan Zurbuchen, UFO'ların Çin'den gelen ileri teknoloji olabileceği konusunda uyardı.

Şubat ayında Atlantik'i geçen Çin casus balonlarına işaret eden Zurbuchen, ABD'li savaş pilotlarının düşürdüğü balonların UFO'lar konusunda suçlu olup olmadığını sorgulamanın önemli olduğunun altını çizdi ve ekledi:

Balon olayını göz ardı edemeyiz çünkü görmezden gelirsek aniden şaşkına dönebiliriz.

"Görenlerle konuştum, yalan söylemiyorlardı"

Yaşananlara tanık onlarla konuştuğunu aktaran söz konusu isim, şunları söyledi:

Sadece pilotlarla konuşmakla kalmadım, bu durumu gören kişilerle de konuştum. Gerçekten ikna olmuşlardı.



Bana gerçeği söylediklerini gerçekten hissettim. Yalan söylemiyorlardı, uydurmuyorlardı. Gördüklerini bana söylüyorlardı.

Zurbuchen, açıklanamayan nesnelerin var olup olmadığından daha çok, bunların ne olduğu ve ne anlama geldiği üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyor.

"Teknoloji ya da kamera sorunu olabilir"

Aynı astrofizikçi, çeşitli varsayımlarda bulunduğu açıklamasında şöyle devam etti: