UFO tartışması: ABD, sorumluyu Çin'de arıyor

Tanımlanamayan uçan cisimler olarak bilinen UFO'larla ilgili tartışmalar, son açıklamayla daha da derinleşiyor.
UFO'lar, 1950'li yıllardan beri popüler kültürün bir parçası haline geldi.
Birçoğu bunların uzaylı yaşamının sonucu olabileceğine inanırken, bazıları ise "düşman ülkelerin" hava araçlarının söz konusu cisimlere yol açabileceğini düşünüyor.
UFO'lar meselesinde Çin hedefte
Bir dönem NASA'nın UFO soruşturmasının başındaki isim olan astrofizikçi Thomas Zurbuchen, tanımlanamayan uçan cisimlerin gerçek olduğunu ve "düşmanca" ileri teknoloji olabileceğini söyledi.
Çok sayıda raporu okuduktan ve gökyüzünde tuhaf nesneler gören tanıklarla konuştuktan sonra Zurbuchen, "orada bir şeyler olduğuna ikna olduğunu" anlattı.
Çin teknolojisine işaret eden Zurbuchen, "UFO'ların sorumlusu Çin olabilir." dedi.
'Çin kaynaklı ileri teknoloji olabilir' yorumu
Şimdilerde Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) için çalışan Zurbuchen, UFO'ların Çin'den gelen ileri teknoloji olabileceği konusunda uyardı.
Şubat ayında Atlantik'i geçen Çin casus balonlarına işaret eden Zurbuchen, ABD'li savaş pilotlarının düşürdüğü balonların UFO'lar konusunda suçlu olup olmadığını sorgulamanın önemli olduğunun altını çizdi ve ekledi:
Balon olayını göz ardı edemeyiz çünkü görmezden gelirsek aniden şaşkına dönebiliriz.
"Görenlerle konuştum, yalan söylemiyorlardı"
Yaşananlara tanık onlarla konuştuğunu aktaran söz konusu isim, şunları söyledi:
Sadece pilotlarla konuşmakla kalmadım, bu durumu gören kişilerle de konuştum. Gerçekten ikna olmuşlardı.
Bana gerçeği söylediklerini gerçekten hissettim. Yalan söylemiyorlardı, uydurmuyorlardı. Gördüklerini bana söylüyorlardı.
Zurbuchen, açıklanamayan nesnelerin var olup olmadığından daha çok, bunların ne olduğu ve ne anlama geldiği üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyor.
"Teknoloji ya da kamera sorunu olabilir"
Aynı astrofizikçi, çeşitli varsayımlarda bulunduğu açıklamasında şöyle devam etti:
Dünyanın başka yerlerinden gelen bir teknoloji olabilir. Bu oldukça ürkütücü olur.
Işıldayan bulutlar gibi doğal bir olay da olabilir. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey olabilir ve bu oldukça ilginç olur. Bir tür kamera sorunu da olabilir.