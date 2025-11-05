Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tarihi yolculuğu 2030'da sona eriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), 2030 yılında inanılmaz yolculuğunu tamamlayacak.

Bu gelişme, insanların uzayda birlikte yaşayıp çalıştığı yaklaşık 30 yıllık dönemin sonunu getirecek.

NASA ve küresel ortakları, ISS'nin Pasifik Okyanusu'na güvenli bir şekilde indirileceğini ve uzay araştırmalarında önemli bir dönemin kapanacağını açıkladı.

ISS, sadece bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. 4 binden fazla deneyin gerçekleştiği ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının bir araya geldiği bir yerdi.

NASA, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın yan yana çalıştığı ISS, ülkeler iş birliği yaptığında nelerin başarılabileceğinin bir sembolü haline geldi.

NASA DİZGİNLERİ ÖZEL ŞİRKETLERE DEVREDECEK

NASA yörüngeyi boş bırakmayacak ve planını açıkladı. Plan, işleri halihazırda araştırmalar ve hatta gelecekteki uzay yolcuları için yeni istasyonlar inşa eden Axiom Space gibi özel şirketlere devretmek.

Böylece, ISS dönemi sona ererken yörüngedeki yaşam ve bilim, güçlü bir şekilde devam edecek.